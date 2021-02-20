半導體設備需求帶旺股價前景 應材CFO：10年以上投資周期才正要開始

應用材料 (AMAT-US) 財務長 Daniel Durn 周四 (18 日) 表示，隨著晶圓代工廠為提高產能大幅提高設備資本支出，應材未來十年將穩坐設備市場優勢地位。

Durn 說：「半導體已進入 10 年以上的投資周期，目前還僅是初期階段。半導體是多項新趨勢發展的關鍵途徑，這些晶圓代工廠將持續擴增產能，進而提升設備需求。」

應材周四公布 2021 會計年度第一季財報，當季調整後 EPS 為 1.39 美元，營收為 51.6 億美元，輕鬆超越市場預期，料第二季將持續成長。此外，應材高層也表示，預計今年一些先進的微處理器製造設備的市場規模成長至 700 億美元。

半導體設備通常是一個周期性變動的市場，需依賴一些大型晶圓代工廠，今年初，應材大客戶之一台積電 (2330-TW) 在法說會上宣布將斥資 280 億美元擴廠以提高產能，資本支出較去年暴增 5 成。

產業展望佳以及財報表現激勵應材周五股價大漲 5.32% 至 119.86 美元，創歷史新高。

Stifel 分析師 Patrick Ho 表示，鑒於應材於設備市場上穩定與優勢的地位，從半導體資本支出結構來看，受惠於半導體持續性的成長動能，預估應材將在材料製造以及關鍵製程中取得良好的發展。

據統計，所有追蹤應材的 28 位分析師中，有 23 位將其評為買進，其餘則評為持有。12 個月的平均目標價格為 133.12 美元，這意味著華爾爾街普遍預期該股還有 8% 的上漲空間。