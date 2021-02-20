應材看半導體進入逾十年投資週期 上銀、大銀啖設備擴產商機

美商應材 (AMAT-US) 於美國時間周四 (18 日) 表示，半導體已進入 10 年以上投資週期，由於上銀集團旗下上銀 (2049-TW)、大銀微系統 (4576-TW)，已是全球前三大半導體設備廠的供應商，隨著晶圓代工廠持續擴充產能，上銀、大銀將大啖半導體產業成長商機。

應材財務長 Daniel Durn 周四表示，半導體已進入 10 年以上的投資周期，目前只是初期階段。總裁暨執行長 Gary Dickerson 日前也說，半導體業務需求持續攀升，總體經濟與產業趨勢，都助長多個市場與多種應用的半導體消費。

而應材大客戶之一的晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)，日前也宣布大幅上調今年資本支出，呼應應材的看法。台積電今年資本支出將達 250-280 億美元，相當於較去年大增 45-62%，其中 80% 將用於先進製程。

大銀最大客戶美國半導體設備大廠看好今年半導體景氣，去年第四季就要求大銀提前備貨，訂單量較去年同大增。據悉，目前大銀半導體相關訂單能見度已看至今年底，產線正全面加班趕工。

此外，原本只做系統件及次系統件的大銀，今年受半導體大廠委託，首度投入製程設備生產，已在竹科園區規劃無塵室，進行相關設備測試，近期可望量產。

而上銀的晶圓機器人、晶圓機器人系統訂單，整年產能都已被訂光，將再進行擴產，也將使今年資本支出進一步提升，由原先規劃的 30 至 40 億元，上修至 40 億元以上。