〈貴金屬盤後〉歐疫情恐擴散 德延長封城 蘇伊士運河阻塞 黃金獲避險支撐

週三 (24 日) 交易，在接連 2 日下跌後，黃金期貨價格終於收高，係因歐洲新冠肺炎疫情又再次擴散，封鎖期可能延長，提供黃金避險買盤的支撐力。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，德國和歐洲其他地區進一步防疫封鎖的評論，以及集裝箱船暫時阻塞蘇伊士運河，影響全球貿易的消息，這些可能讓黃金看到一些避險需求。

然而，整體而言，Wright 稱他看到黃金一些空頭回補，「但目前並不大。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 8.10 美元或近 0.5%，收每盎司 1733.20 美元。

週二 4 月期金下跌 0.8%，觸及 3 月 12 日以來最低收盤價。

德國預計延長封城至 4 月中旬以遏制新冠病毒傳播，這令投資者感到不安，他們擔心此舉會拖累該地區脫離疫情的反彈復甦。

Oanda 市場分析師 Sophie Griffiths 每日研究報告寫道，「歐洲新冠確診人數增加，令全球金融市場不安，避險資金流入推漲黃金。」

公債殖利率走疲持續進一步支撐不孳息的黃金。10 年期公債殖利率下降 1.3 個基點至 1.629%。

週二黃金投資者對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和美財長葉倫 (Janet Yellen) 在國會作證的頭 2 日證詞反應不大。該證詞是關於美國對抗新冠病毒大流行之際的美國經濟健康狀態。

Wright 相信，鮑爾 / 葉倫週三的證詞對黃金市場來說也不是大事件。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「Fed 成員一直態度堅定地對待通膨擔憂情緒，並表明今年任何通膨都是暫時的，這一點不利黃金。Fed 和鮑爾一再表示他們不擔心今年的通膨，而是聚焦在讓經濟再次返回強勁。」

週三公布美國 2 月份耐久財訂單下降 1.1%，公布後黃金價格一度吐回漲幅，但約莫半小時後又拉回。

與此同時，另一份數據顯示，美國 3 月初經濟成長加速， IHS Markit 服務業指數初值自 2 月的 59.8 上升至 60，達 80 個月高點，該數據也讓黃金暫時吐回泰半漲幅。

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