鮑爾：虛擬貨幣是黃金而非美元的替代品 數位美元再等等

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周一 (22 日) 表示，虛擬貨幣實質上是黃金、而非美元的替代品，且仍然是不穩定的投機資產，此外，聯準會現階段還不急於引進數位美元。

鮑爾周一於國際清算銀行 (BIS) 線上會議中表示，虛擬貨幣高度波動，不是可以儲備價值的資產，且背後更沒有任何支持，可說是一種投機性資產。

鮑爾說：「比特幣實質上是黃金的替代品，而不是美元。」

鮑爾發表談話後，比特幣周二下跌 5.42% 至 54,329 美元。過去七個月由於交易活躍、金融業的接受度提高，以及 NFT 熱潮，比特幣的價格一度飆破 6 萬美元。

比特幣 22 日至 23 日走勢圖 (圖: coindesk)

鮑爾表示，穩定幣 (Stable coins，透過與黃金、美元或歐元等某種穩定資產掛勾的加密貨幣) 對加密資產而言是一大進展，但穩定幣的公信力來自於主權貨幣的支持。

鮑爾說，穩定幣或許能透過適當的監管發揮作用，但不會因此為新的全球貨幣體系打下基礎。

數位美元推出還需等等

過去幾年，聯準會持續發展自己的支付系統，該系統可促進資金快速轉移，預計未來兩年內有望推出。聯準會也對央行數位貨幣的必要性、實用性進行調查。

鮑爾說，新冠肺炎爆發凸顯開發更好支付系統的重要性，這樣紓困就能迅速送給有需要的人，也凸顯對貧困與中低收入社區在各個層面的影響。

不過，鮑爾表示：「要進一步發展，需要國會、政府、公眾的支持，而目前還沒有真正開始公民參與的工作，我們一定會在開發央行數位貨幣方面保持謹慎和透明的態度。」

另外，鮑爾說，需要國會通過專門授權數位貨幣的法律，聯準會才會正式發行數位貨幣，而非使用現有權力，目前數位美元進展仍非常緩慢，且不急於推出。