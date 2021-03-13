近期內黃金恐難回彈 工業金屬才是王道

黃金跌勢已經持續了一陣子，但幾個因素表明，這並非短暫的下跌，也非買進機會。

黃金自去年 9 月 23 日以來下跌超過 8%，該日期是金融和實體資產新一輪反彈的開始，當時全球經濟升溫，因此這些表現良好。在現在的經濟環境下，黃金這類較安全的資產價格表現通常較疲弱。

最近黃金趨勢惡化到更令人擔憂的地步，過去一個月來，黃金跌逾 6% 且跌破關鍵水準，週五 4 月交割的黃金期貨價格收在 1719.80 美元 ，已遠低於 11 月底跌至的 1780 美元 水準，去年 11 月底觸及 1780 美元 後就迅速反彈上升，黃金無法守住該價位被視為看跌訊號。

隨著經濟的升溫，高度週期性的工業金屬成投資人買進標的，製造業為準備滿足更高的終端市場需求而買進更多金屬，從而推升其價格。

舉例而言，銅礦價格不僅呈上升趨勢 (自 9 月 23 日以來已上漲 38％)，且相較於黃金，一個月前的價格仍便宜，但現在看起來可能貴一點，因為過去一個月來銅礦漲價了近 10%。

至少黃金仍未跌破關鍵 1700 美元 。Sevens Report Research 創辦人兼總裁 Tom Essaye 表示，金價守在越來越重要的心理支撐價位 1700 美元 之上令人放心，「倘若 20 美元 也被視為令人放心的話。」

未來幾週和幾個月，黃金價格可能還會上漲，但工業金屬的漲勢很容易就勝過黃金。