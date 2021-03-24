黑田東彥：日本央行持有的ETF 還不到考量脫手的時候

日本央行 (Bank of Japan) 總裁黑田東彥，24 日 (週三) 出席日本參議院預算委員會，他在答詢過程中表示，2% 物價安定目標的實現預估還需要花點時間，現在還不到檢討貨幣寬鬆政策的退場時機、以及具體因應對策的時候。

另外，有關日本央行所買進的 ETF 指數股票型基金，黑田總裁也明確表明，現在還不是考量脫手的時候。

日本央行在上週的 3 月利率會議中決議，解除原本每年買進 ETF 股票型指數基金約 6 兆日圓的額度規定，而每年 12 兆日圓水準的上限則維持不變。

日本央行在與展望報告有關的一年四次的利率會議當中，會聽取來自行內金融機構局 (Financial System and Bank Examination Department) 的報告，以掌握金融系統的動向。黑田總裁提到，考量到貨幣寬鬆政策的長期化發展，認為有必要更加留意金融系統的動向發展。他說道：「以現狀而言，金融系統沒有發生不安定、或是立即發生不安定的疑慮。」

另外在物價方面，黑田總裁表示，雖然疫情導致當前物價朝著衰退方向走，不過他也認為物價上揚率也將逐漸提升。此外，他也提到為了達成物價目標，強而有力的貨幣寬鬆政策會持續的努力撐著。