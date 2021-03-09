1.9兆美元紓困加劇通膨風險？ 葉倫：不太可能發生

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 再度淡化市場對於 1.9 兆美元紓困案引發通膨風險的擔憂，她表示，疫情爆發前的通膨率很低，且沒有任何上升跡象，同時重申紓困法案能幫助美國於明年重回充分就業的樂觀期望。

葉倫周一 (8 日) 接受《MSNBC》採訪時表示，這項措施將為數百萬美國人民提供 1400 美元的現金支票等各種援助，且足以幫助美國經濟在明年重返充分就業，

當部分經濟學家對紓困案過快提振經濟，進而引發更高通膨率而擔憂時，葉倫表示：「我真的不認為這會發生。在疫情爆發以前，我們的失業率是 3.5%，且完全沒有任何通膨上升的跡象。」

在疫情衝擊全美 2400 萬個工作職位以前，美國去年 2 月失業率仍處在 3.5％的半世紀低位，且通膨率遠低於聯準會 (Fed) 設定的 2% 目標。

葉倫稱：「在失業率非常低的那段時期，美國的通膨率很低。」不過她也表示，一旦證明通貨膨脹確實是一個問題，政府會有解決這項問題的工具，政策制定者將密切觀察局勢，隨時準備採取行動。

葉倫還表示，目前經濟當中仍存在長期不平等問題，需要透過進一步立法來解決。一旦 1.9 兆美元紓困法案獲得通過，接下來議程將轉向解決導致這些不平等的經濟基本問題。

眾議院預計最快本周二 (9 日) 對紓困法案進行表決，並送交總統簽署，拜登政府希望能趕在 3 月 14 日失業援助計劃到期前，盡快簽署這項法案。