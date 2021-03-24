拜登下周先公布優先支出項目 再提包含稅改的完整預算案

美國總統拜登將在下周提出 2022 財政年度初步支出計畫，說明優先提撥預算的項目，開啟國會協商的第一步，並在不久後提出完整的預算案。

拜登將另外針對基礎建設、乾就能源等國內施政方針，提出額外支出法案。消息人士透露，此一包含基建在內的長期經濟計畫規模大約 3 兆美元，但目前尚未拍板定案。

美國預算管理局 (OMB) 表示，預算文件將包含拜登政府在可支配支出的優先選項，春季發表的預算案將涵蓋更多細節，包括稅改相關提案、法定支出、10 年預算等。

OMB 發言人 Rob Friedlander 表示，白宮的優先要務是先把拜登可支配支出優先選項提供給國會，讓他們啟動必要的撥款程序，而春季的完整預算「將包含投資和稅賦改革的完整議程」，以符合制定負責任的經濟和財政政策方向，因應美國當前面對的危機。

此舉象徵拜登政府啟動 2020 財政年度支出法案在國會協商的第一步，目前民主黨在參議院席次和共和黨幾乎勢均力敵，但提高預算勢必招致共和黨人反對。雖然拜登的 1.9 兆美元刺激法案已經過關，但共和黨議員幾乎全投反對票，理由是規模太高，且充斥自由派優先方針。

彭博指出，拜登政府的預算案將接近前總統川普 2017 年 3 月發表的預算案，與前幾任政府剛上任的內容較不同。當前川普政府的預算包含對 2018 財政年度的預估支出，但未談到歲入或多年經濟預測等。