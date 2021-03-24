不滿疫苗供應拖欠 歐盟擬擴大疫苗出口控管禁令 英歐局勢緊張

歐盟官員週三表示，歐盟委員會將擴大歐盟的權力，可能阻止向英國和其他疫苗接種率較高的地區輸出新冠病毒疫苗，且包含企業供應契約延遲到期末的例子。

歐盟官員表示，此舉旨在避免運輸短缺等供應問題導致延誤接種程序，可能衝擊到嬌生 (JNJ-US)。

該官員表示，倘若英美等疫苗生產國不允許疫苗出口到歐盟，其出口的貨物也可能被扣留，這證實歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 上週的評論。

英國和歐盟之間因可能推行的出口禁令，緊張氣氛升溫，英國要求歐盟當局允許其訂購的新冠疫苗順利運送。

英國強生首相 (Boris Johnson) 週二表示，英國不相信歐盟會實施疫苗封鎖，並稱聽聞到的歐洲消息令其振奮。

嬌生公司已宣布第二季向歐盟將延遲供貨，該歐盟官員表示，其後果可能導致適用歐盟委員會修正案，即企業按契約季度交貨轉載的情況。

該官員表示，所有疫苗生產商都可能受影響。

歐盟：不希望第二季再發生延遲

歐盟本月使用了 1 月底建立的出口控管機制，阻止 AstraZeneca (AZN-US) 疫苗出口至澳洲。

倘若企業無法對應季度供應契約目標，就會啟用該機制。

AstraZeneca 公司宣布第一季大砍對歐盟的交貨量後，該公司的疫苗就遭禁止出口。

該位要求匿名官員表示，修正案將於週三啟用，之後出口受阻的企業將包括雖履行季度供貨契約，但一直拖到期末才補上供應的企業。

嬌生公司曾允諾在 4 月至 6 月期間出貨 5500 萬劑到歐盟，但表示可能要到 4 月下半月才會開始出貨。

該公司向歐洲官員表示，由於面臨生產問題，所以很難達成第二季目標，但目前正戮力解決問題。

Moderna (MRNA-US) 和輝瑞 / BioNTech 也同樣推遲出口疫苗到歐盟，但他們也設法達到第一季整體目標。

該官員表示，「我們不希望第二季又出現同樣的推遲狀況。」