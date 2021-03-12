拜登：5月全美成年人將能接種疫苗 7月生活有望回到正軌

美國總統拜登周四 (11 日) 於黃金時段發表演說，宣揚上任 50 日以來政績，強調在防疫上已超越其他國家，並呼籲未來將極力重啟學校，矢言今年 5 月所有美國成年人皆能接種疫苗，7 月 4 日有望齊聚慶祝國慶。

拜登表示，2019 年跟今天簡直是不同的光景，因為疫情使美國陷入黑暗，因新冠肺炎而死亡的人數約 53 萬人，幾乎是一戰、二戰、越戰所有死亡人數的總和。

拜登表示：「要使生活回歸正常、使經濟重回正軌的唯一方法就是戰勝病毒，這是美國長期以來最複雜的行動之一，這就是為什麼我要利用美國總統所擁有的一切力量，讓美國處於戰備狀態，以完成此目標。」

拜登說道，上任後首要目標之一便是儲備疫苗，預估有望在上任 60 日便達成 1 億疫苗的目標，比原先超前幾乎一個月以上。此外，由於疫苗佈署加速，美國政府期望 5 月 1 日前讓所有美國成年人都能接種疫苗。

拜登還宣布，美國政府將於 5 月 1 日前公布疫苗地圖，以幫助民眾尋找可接種疫苗的地點，且政府也將開始向 700 多個社區衛生中心分發疫苗，遍及貧困社區，將疫苗供給數量提高一倍。

拜登接著表示，若美國能達到其疫苗接種目標，那麼民眾齊聚敬祝 7 月 4 日的獨立紀念日便指日可待。

此外，拜登表示未來還會加速學校重啟的進度，將包括擴大對學生染疫的監測工作，並鼓勵老師和其他學校工作人員接種疫苗。

至於 1.9 兆美元刺激政策，拜登表示周四稍早已完成簽署，白宮新聞秘書 Jen Psaki 表示，符合領取條件的美國人有望在本周末開始領到 1400 美元的現金支票。