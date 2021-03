美國衛生當局質疑 阿斯特捷利康疫苗有效性數據過期

美國衛生當局周二 (23 日) 警告,阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的新冠疫苗試驗結果可能涵蓋過時資訊,呼籲阿斯特捷利康盡快提供最新且準確的疫苗數據。

美國國家過敏和傳染病研究所 (U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID) 在一份聲明中指出,獨立數據安全監測委員會 (The Data Safety Monitoring Board,DSMB) 擔憂阿斯特捷利康試驗結果可能包含過時的資訊,這恐怕無法為疫苗有效性數據帶來完整的觀點。

NIAID 呼籲阿斯特捷利康與 DSMB 合作,確保能盡快公布最準確、最新的疫苗有效性數據。

針對上述聲明,阿斯特捷利康並未立即回應評論請求。

在先前爆出部分接種者出現血栓症狀後,阿斯特捷利康周一 (22 日) 發布後期試驗結果稱,與牛津大學共同開發的新冠疫苗有效性達 79%,對預防重症和住院患者的有效性為 100%。美國傳染病權威佛奇 (Anthony Fauci) 也稱,沒有在這項試驗中發現血栓的跡象。

目前阿斯特捷利康疫苗已在美國以外地區廣泛使用,並已獲 70 多個國家及地區的有條件銷售與緊急使用授權。由於相較於其他疫苗更便宜且更方便存放,阿斯特捷利康疫苗被視為打擊全球新冠病毒的一大關鍵。

阿斯特捷利康計劃在 4 月中旬前將初步報告提交給美國食品和藥物管理局 (FDA),以獲得緊急使用授權。