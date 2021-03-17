白宮官員：拜登稅改大企業、富人首當其衝 中產階級以下有望減免

白宮官員周二 (16 日) 表示，美國總統拜登的加稅計畫將對企業、富裕的美國人徵收更多稅，同時對年收入 11 萬美元以內的中產階級給予減免。

美國國家經濟委員會 (NEC) 副主席 Bharat Ramamurti 表示，拜登即將實行的稅收計畫，最終目的之一仍是鼓勵大型企業和跨國公司在美投資，而在疫情期間仍獲利的有錢人將成為課徵更高稅率的目標族群。

Ramamurti 說，白宮希望與國會合作以實現這些目標，包括確保年收入低於 11 萬美元的中產階級以及低收入納稅額合理，並要求過去幾年獲利豐厚的富人應多付點稅，該計畫最快在今年春季的美國國會聯席會議上提出。

不過，參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周二警告，拜登政府若要推動基礎建設計畫以及調高稅率恐需單打獨鬥，無法獲得兩黨支持。

若民主黨最終上調稅率，這將是自 1993 年柯林頓政府以來美國首次大幅上調稅率，共和黨多次抗議，並主張政府應取消對超過 1170 萬美元遺產需課稅 40% 等措施。

美國商會周二也對提高稅率表示反對，認為這將使企業在美國投資和設立總部上失去吸引力。

NEC 成員 Heather Boushey 表示，1990 年經濟衰退後，柯林頓政府於 1993 年宣布加稅，美國經濟表現良好且失業率也持續下滑。

1990 失業率走勢與政府施政時間點 (圖: Bloomberg)

Boushey 表示，儘管有些論點認為加稅必定會阻礙經濟成長，但 1990 年代便是明顯反例，1990 年代後半段實際上美國人生活得到改善，工資分配不平等現象也減緩。

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