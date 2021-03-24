〈美股盤後〉歐洲第三波疫情告急+加稅恐慌 四大指數全面收黑

週二 (23 日) 歐洲第三波疫情告急，德國宣布封鎖措施延長一個月，潛在的加稅計畫以支付龐大紓困案支出，眾多利空消息引起市場恐慌。

油價暴跌、美元走強、美債殖利率連日下滑，旅遊、銀行和能源股隨後拋售，開拓重工領跌下，道瓊指數收黑逾 300 點，迎來三週以來最糟的一天。

週二 (23 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 首度偕同美國財長葉倫 (Janet Yellen) 聯袂出席兩場國會聽證會。

鮑爾和葉倫均表示，隨著疫苗分配的加速、防疫措施緩解，以及經濟活動的回暖，他們繼續預計今年經濟將強勁反彈，但強調，美國經濟離完全復甦尚遠。

葉倫提到，美國經濟仍處於危機之中，她捍衛聯邦加稅法案，藉此支付疫情紓困案，令華爾街心生警惕。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.23 億例，死亡數突破 272 萬例，美國累計確診超過 2989 萬例，累計死亡數超過 54.3 萬。

歐洲第三波疫情來勢洶洶，歐盟因疫苗供應短缺問題、限制疫苗出口至 6 月底。英國國防大臣祭出警告：「此舉將適得其反。」世界貿易組織 (WTO) 總幹事 Ngozi Okonjo-Iweala 對歐盟限制新冠疫苗出口大感失望。

週二 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 308.05 點，或 0.94%，收 32,423.15 點。

標普 500 指數下跌 30.07 點，或 0.76%，收 3,910.52 點。

那斯達克指數下跌 149.84 點，或 1.12%，收 13,227.70 點。

費城半導體指數下跌 83.34 點，或 2.71%，收 2,994.21 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊淪陷，材料、工業和金融板塊領跌，公用事業、必需消費品和房地產領漲。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.69%；臉書 (FB-US) 下跌 0.99%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.86%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.67%。

道瓊成分股多收黑。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.34%；波音 (BA-US) 下跌 4.01%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.44%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.77%；高盛 (GS-US) 下跌 2.23%。

費半成分股成重災區。美光 (MU-US) 大跌 6.44%；AMD (AMD-US) 下跌 2.39%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.28%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.47%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.88%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.17%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.01%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.67%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.46%。

個股消息

阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 1.76%。美國國家過敏和傳染病研究所對 AZ 疫苗有效性存疑，稱其疫苗試驗可能提供過時的藥物數據，阿斯特捷利康回應，將在 48 小時內發布最新試驗結果。

Nvidia (NVDA-US) 收黑 0.88%。外媒傳出，日本電玩大廠任天堂新款 Switch 將採用 Nvidia 晶片，實現最高 4K upscaling 輸出。

微軟 (MSFT-US) 上漲 0.67% 至每股 237.58 美元。微軟傳斥資 100 多億美元收購遊戲通訊平台 Discord。

波音 (BA-US) 週二開盤後股價一路溜滑梯，收黑 4.01%。波音週一宣布，已達成一項為期兩年期的備用信貸計劃，金額規模達 52.8 億美元。

美商新創健身器材公司 Peloton 近期收購三家公司，為其團隊增加了擁有可穿戴設備、人工智慧 (AI)、數位語音助手和互動健身墊的技術，該公司股價週二上漲 3.48%。

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克估計，從長期來看，中國將成為特斯拉最大的市場。此外，馬斯克最新推文表示，新款 Model S Plaid 是特斯拉至今性能最好的車輛，最多可容納 7 人。

蘋果 (AAPL-US) 天風證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果將在 2022 年中期推出 AR/MR 頭戴裝置，預期蘋果 HMD 的影像式穿透鏡頭，將採用菲涅爾透鏡作為超短焦鏡頭的設計方案

百度 (BIDU-US) 下跌 1.72%。百度集團週二在香港二次上市，但受到香港科技類股重挫的拖累，百度股價表現平平，終場則收在 252.2 港元，略高於申購價。

經濟數據

里奇蒙 Fed 3 月製造業指數報 17，預期 15.0，前值 14.0

美國 2 月新屋銷售年化總數報 77.5 萬，預期 88.5 萬戶，前值 92.3 萬戶

美國 2 月新屋銷售年化月增率下滑 18.2%，預期 - 4.1%，前值 4.3%

華爾街分析

美國知名獨立券商 Commonwealth Financial Network 的投資長 Brad McMillan 說，儘管有了巨大的改善，但歐洲第三波疫情告急使大部分的人在醫療和經濟上處於弱勢，這種損害需要時間痊癒。新冠疫苗將控制傳播，但這需要時間。

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示，有關政府基礎設施計劃的言論令投資者感到不安，他們擔心股市正在以較高的估值交易。

CNBC 市場策略師調查顯示，華爾街對標普年底共識目標為 4,099 點，較週一收盤價 3,940.59 美元高出 4%。

Edward Jones 投資策略師 Craig Fehr 稱，這是出於對經濟反彈的預期，但預料股市不會像過去 12 個月看到的那樣強勁，而且會有些顛簸。