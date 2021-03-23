土耳其里拉失控了？ 分析師：禍不及新興市場

土耳其里拉周一（22 日）重貶 15% 近歷史低點，股市兩度暫停交易，不過分析師表示，央行總裁被撤換雖在土耳其市場引發災災難，但土耳其對新興市場投資人的重要性減弱，這場危機不至於蔓延至整個新興市場。

資產管理機構 Amundi Asset Management 的全球新興市場主管 Yerlan Syzdykov 表示：「我們認為土耳其的情況很特殊，預計不會蔓延至整個新興市場。不過如巴西等較為脆弱的新興市場國家，恐面臨一些壓力。」

以下分析師點出土耳其在金融市場上地位衰弱的 4 因素：

里拉交易貶值

土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 經常指責外國投機者破壞里拉的穩定，使投資人對里拉保持謹慎。尤其在 2019 年里拉被擠兌，隔天借款利率飆升逾 1,000%，投資人一直小心翼翼控管理拉的曝險部位。

英格蘭銀行 (央行) 的數據顯示，美元 / 里拉交易占外匯的比率長期下降，從 4 年前的 2.3% 下降到去年 10 月的 0.5%。

海外持有人減少

土耳其投資人對動盪並不陌生，保持觀望態度不意外。在 2018 年 8 月貨幣危機之前，外國投資人持有的土耳其政府債券占總體逾 20%，到秋天降至略高於 3%。

分析師預料，最近的動盪可能會導致去年 11 月初至上周五，鷹派的前央行總裁阿巴爾 (Naci Agbal) 任內土耳其固定收益市場的資金流入走勢。

債券地位下降

土耳其多年來在摩根大通（JPMorgan）EMBIG 指數中的權重逐漸下降，使該國在以美元計價的主權債券指數的地位有所下降。

相較於土耳其仍面臨外部巨大風險，許多主要新興市場因為近期經常帳部位在疫情期間顯著改善，外部風險大減，一定程度上免受資金流動影響。

股票權重下滑

根據世界銀行（ World Bank ）數據，過去 10 年土耳其股市市值平均僅略高於 2,150 億美元，相比之下南非平均為 9,200 億美元、巴西超過 1 兆美元、印度則有 1.6 兆美元。

與此同時，土耳其在 MSCI 新興市場股票指數中（MSCI EM stock index）的權重也損失了三分之二。