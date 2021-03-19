土耳其央行下猛藥 大幅升息8碼

土耳其央行周四（18 日）一口氣升息 200 個基點（8 碼）至 19%，升幅高於市場原先預期的 4 碼，央行將這次升息稱為「超前部署」，藉此抑制通膨率攀升與土耳其里拉貶勢，里拉應聲勁揚近 2%。

土耳其央行政策委員會表示，決定提前實施強而有力的貨幣緊縮政策，並重申將會在必要的時候進一步升息。

由於土耳其總統 Tayyip Erdogan 一再反對緊縮政策，此次升息決定也視為新任央行總裁 Naci Agbal 對抗兩位數通膨與其鷹派言論的考驗。

分析師說，新總裁這回順利通過考驗，把握土耳其經濟從新冠病毒低谷反彈的契機，掃除調升利率並保持高利率的障礙。

凱投宏觀（Capital Economics）新興市場的資深經濟學家 Jason Tuvey 說：「新總裁顯然希望美化他抗通膨的成績，因此本次升息幅度超乎投資人預期。」

自 2 月中旬以來，美國公債殖利率不斷飆升，導致里拉貶值高達 10%，市場對升息的預期也隨之升溫。

貨幣貶值也使土耳其通膨升溫，土耳其 2 月通膨率升至逼近 16%，不只超乎市場預期，也遠高於央行 5% 的目標。

市場預期下半年可能降息，因隨著疫情減緩，原本因能源價格上漲、里拉貶值、以及需求回升帶動的通膨將趨於和緩。

Agbal 表示，目前通膨率仍落在央行預測範圍內，預計 2023 年底通膨率能達到 5% 的目標。