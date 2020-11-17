〈台泥集團法說〉明年中國水泥供需仍佳 土耳其、葡萄牙疫情下逆勢成長

台泥 (1101-TW) 總經理李鐘培今 (17) 日表示，明年中國推動十四五，加上供給側持續改革下，整體需求持續看好；土耳其及葡萄牙在疫情下，需求獲利仍保持成長，同樣正向看待。

李鐘培指出，中國今年前第三季固定資產投資年成長 0.8%、房地產開發投資年成長 5.6%，以及房地產施工面積年成長 3.1%，而十四五 (第十四個五年計畫) 明年是首年，預計在推進基礎建設、實施農村建設行動、城鎮化下，將帶動投資及擴大內需成長。

從供給面來看，李鐘培認為，中國將持續透過錯峰生產、以及嚴禁新產能，延續供給側改革，此外，中國宣布，二氧化碳排放將在 2060 年前實現碳中和，李鐘培認為，將提升環境監測和執法監管力道，同時推進碳市場建設，都有利供給狀況持續改善。

價格方面，台泥認為，華南、華東明年價格可望維持穩定；廣西雖然明後年有 4 條產線投產，年產能將新增 5-600 萬噸，雖然對兩廣市場多少有影響，但與廣西目前年產 7-8000 萬噸來說比例不高，加上廣西政府明年錯峰生產政策，第一季每個月停 20 天錯峰、第三季也是，加上執行率算高，可以降低影響。

而目前看起來價格偏低的貴州，台泥認為，可以說是中國價格算最差的，主因是當地錯峰生產政策未能落實，不過，由於價格偏低，後續往上走機會比較大一點。

以台泥大中華區今年前三季銷售比重來看，主力市場廣東、廣西、江蘇、台灣等地，合計占 85%，平均售價 (ASP) 較去年同期上漲；另外 15% 的四川、重慶、貴州、湖南市場，價格則略下滑。

此外，台泥海外市場在新冠肺炎疫情下獲利需求也保持獲利成長，李鐘培指出，土耳其上半年水泥需求量年成長 7%、第三季更優，葡萄牙前三季也成長 12%。

李鐘培指出，葡萄牙因為水泥廠家數少，整體供需及價格都相當穩定，不過，土耳其市場仍在整合中，預計可望複製中國市場的狀況，根據資料顯示，中國水泥廠從 2015 年近 3500 家，到去年不到 2500 家，也推升水泥價格走揚。

台灣方面，李鐘培指出，將持續受惠前瞻計畫之基建需求成長，以及台商回台建廠，目前台灣前三季需求已經成長 6-7%，明年看起來也是穩定；另外，台泥在非洲象牙海岸新廠也在 8 月完工、並已在 11 月投產。