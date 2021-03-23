無血栓風險！AZ疫苗通過美國最終臨床試驗 有效性79% 歐洲國家重啟接種

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) (AZN-US) 週一股價大漲，係因其與牛津大學合作開發的新冠病毒疫苗在美國最終臨床試驗上顯示有效性達 79%。

阿斯特捷利康週一大漲 4.04% 至 51.20 美元。

美國受試者 3.2 萬人的 3 期臨床試驗中期分析發現，注射疫苗可 100% 預防新冠重症和住院，且所有年齡階段均有效，而針對 65 歲以上群眾的有效率達 80%。

最重要的是，獨立數據安全監視委員會 (DSMB) 並未發現與該疫苗相關的安全隱患。

上週因報告顯示，少數人在施打阿斯特捷利康疫苗後發生血栓，導致許多歐洲國家暫停施打該疫苗，但歐洲藥品管理局 (EMA) 上週四在針對血栓風險進行調查後表示，該疫苗「安全且有效」，並總結施打該疫苗的利大於弊，同時補充會持續研究該疫苗與罕見血栓問題之間的可能關係。

法國、義大利和德國均已重啟接種該疫苗，週一也有更多歐洲國家重啟接種工作，但丹麥、瑞典和挪威等幾個北歐國家則表示需要更多時間才能做出決定。

根據美國試驗數據分析，DSMB 針對血栓問題進行調查，發現在至少接種一劑的 21583 名受試者中，血栓風險沒有提高。

美國後期試驗的中期結果可能會進一步緩解大眾對阿斯特捷利康疫苗安全性的擔憂，世衛 (WHO) 近期也對該疫苗表態支持。

阿斯特捷利康生物製藥業務執行副總裁 Ruud Dobber 表示，公司將在 4 月上半月向美國食品藥品監管局 (FDA) 申請緊急使用，倘若獲准就會立即出貨 3000 萬劑到美國，同月再追加出貨 2000 萬劑。

如此，美國群眾將擁有 4 種新冠疫苗，前面已有 Moderna (MRNA-US)、輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech (BNTX-US)，以及嬌生 (JNJ-US) 各自推出的疫苗。

羅徹斯特大學醫學院的醫學教授 Ann Falsey 博士表示，「這項分析證實，阿斯特捷利康新冠疫苗是迫切需要的接種選擇，讓大眾相信所有年齡層的成人都能受惠，免受新冠病毒感染。」Ann Falsey 博士同時也是該試驗的共同領導調查員。

白宮上週四表示，美國計劃向墨西哥和加拿大發送 400 萬劑阿斯特捷利康疫苗。花旗分析師指出，除非其他已獲准的疫苗出現供應問題，否則美國很有可能會提供阿斯特捷利康疫苗給其他國家。

Dobber 表示，要怎麼處理疫苗是美政府的決定，但如果該疫苗不用於為美國民眾接種，他可能會大感吃驚，因為該疫苗有「巨大的需求」且美政府官員對中期數據「非常興奮」。

展望未來，阿斯特捷利康疫苗可能不會在美國發揮主導作用，不像其在歐洲的地位，但可望讓美國進一步推廣接種新冠疫苗。更甚者，該疫苗能提振大眾信心，因該疫苗是全球最便宜、使用最廣泛的疫苗，而防疫工作應屬於全球工作。

Jefferies 分析師指出，隨著該疫苗緩解安全性隱憂，投資者焦點可能轉移至阿斯特捷利康「具有吸引力的成長狀況」。該投行上週將阿斯特捷利康公司股票評級調升至買進，並稱其營收和獲利軌跡相較歐洲同業「令人印象深刻」，他們也補充，該公司收購 Alexion 的工作接近尾聲，這將使該交易的戰略價值受到更多讚賞。

阿斯特捷利康先前承諾，疫情流行期間將以不獲利的條件供應該疫苗，但 Jefferies 指出，倘若全球均須接種，其中就會有商機。他們維持買進評級，ADR 目標價為 61.50 美元。