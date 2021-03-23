Wedbush﹔蘋果超級週期動能強大 iPhone 12可望繼續暢銷

Wedbush 分析師 Dan Ives 週一研究報告寫道，蘋果 (AAPL-US) 的供應鏈可望在止於 3 月的一季生產 5600 萬部至 6200 萬部 iPhone 手機，且他持續預期止於 6 月一季的 iPhone 生產量將介於 4000 萬部中值範圍。

Ives 長期以來一直是蘋果「超級週期」理論的擁護者，亦即擁有 5G 功能的 iPhone 12 將長時間保持銷售強勁動能。

他主張，「多年來，我們從未看過蘋果像這次如此強勁的發布上升趨勢」，唯一能相提並論的是 2014 年發布的 iPhone 6 。

Ives 指出，雖然華爾街共識持續認為蘋果 2021 財年 (9 月止) 約生產 2.20 億部 iPhone，但他認為牛市情況下，生產量可高達 2.5 億部 (注意: 蘋果是分產品線公布營收，不是按照產量單位。)

Ives 重申其看法，蘋果可望 9 月下旬推出 iPhone 13，他估計 9 月第三週將會是該款手機首度亮相，但要到 10 月初才會出貨。他重申先前預期，認為 iPhone 13 初始產量約莫 1 億部，較 iPhone 12 的初始產量 8000 萬部增加。

蘋果週一上漲 2.83% 至 123.39 美元，蘋果歷經去年股價上漲 81% 後，今年迄今仍下跌約 8%。