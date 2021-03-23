〈能源盤後〉上週大拋售後找到支撐 AZ疫苗具安全性 原油溫和上漲

週一 (22 日) 交易，原油期貨價格溫和收高，在經歷 10 月以來最大單週跌幅後，找到了支撐力。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，歐洲部分地區重啟封城措施，且疫苗接種推廣放緩，持續令能源投資者擔憂，但原油上週已遭到劇烈拋售，即在價格上大量反映了 COVID 恐懼，交易者「正意識到情控可能沒像恐懼中那樣糟糕。」

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) (AZN-US) 週一宣布，美國最後臨床試驗顯示，阿斯特捷利康新冠病毒疫苗對預防症狀性疾病具安全性，且有效率達 79％。這為該疫苗提交美國監管機構鋪平了道路。

先前因為該疫苗出現安全隱憂，部分歐洲暫停施打阿斯特捷利康疫苗，導致市場預期歐洲經濟放緩，恐挫傷能源需求。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 週一表示，「市場上仍存有一些悲觀情緒，因為歐洲仍看到新冠病毒病例增加，迫使許多歐洲國家恢復或延長了封城期限。」

「如果疫苗接種持續遭到挑戰，與石油需求順利恢復相比，今年可能有高達 100 萬桶 / 日的石油需求無法恢復。但現在判斷還為時過早，我們必須看看接種推展速度。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 13 美分或 0.2%，收每桶 61.55 美元，本契約週一收盤屆期。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 12 美分或 0.2%，收每桶 61.56 美元，

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 9 美分或 0.1%，收每桶 64.62 美元。

上週 WTI 原油價格收低 6.4%，Brent 原油價格也下跌 6.8%，為去年 10 月以來兩種基準原油最大單週跌幅。

展望未來，ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「我認為石油可能繼續掙扎，在經過上週拋售後，下行動力可能已經開啟。」

他相信隨著未來幾個月更多經濟體放寬旅行限制，需求會進一步改善，但「這一點將被石油供應量增加而抵銷一部分。」

Razaqzada 表示，OPEC + 將緩慢放寬供應限制，同時美國頁岩油生產商可能會因為現在油價再次甜美而提高產量。

貝克休斯上週五公布，上週活躍的美國石油鑽機數量增加了 9 個，達到 318 個，為 1 月以來最大單週增加數量，暗示未來產量增加的潛力。

Razaqzada 表示，「整體而言，我不認為油價會明顯進一步上漲。」他預期 Brent 原油將難以維持在 70 美元以上，且 WTI 原油今年均價將維持在每桶 60 美元。」

「短期內，價格可能會自行修正，因為上週的大拋售引起了技術性損害。」

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