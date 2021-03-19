巴黎再度封城 歐洲多國恢復施打AZ疫苗

法國憂心爆發第三波疫情，宣布巴黎周五 (19 日) 起封城一個月。歐洲主管機關周四 (18 日) 表示，施打阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 新冠肺炎疫苗的好處大過風險，德、法在內歐洲多個國家將恢復施打阿斯特捷利康疫苗。

巴黎周五午夜起將進入新一輪封城，為期一個月，法國總理 Jean Castex 表示，這次的防疫封鎖措施沒有前幾次嚴格，人們可以到戶外運動，學校和必要商店仍保持開放。此外，全國宵禁措施繼續施行，但時間延後一小時至晚間 7 點。

和法國各地相同，巴黎從 1 月中旬起降實施宵禁，咖啡廳、餐廳、酒吧、電影院都必須在規定時間內關閉，但確診人數至今持續攀升，醫療體系的壓力日益沉重。

法國過去 24 小時新增超過 3.5 萬個病例，Castex 表示，爆發第三波疫情的可能性正在升高。根據公衛當局，巴黎情況最危急，目前緊急加護病房有 1200 名病患，比去年 11 月第二波疫情的高峰還多。

法國並宣布，由於歐洲藥品管理局 (EMA) 審查證實阿斯特捷利康疫苗安全有效，將從周五起恢復施打阿斯特捷利康疫苗，希望加速法國疫苗大規模接種速度。Castex 表示，自己將在周五接種第一劑阿斯特捷利康疫苗。

除了法國，德國、義大利、賽普勒斯、拉脫維亞和立陶宛等歐洲國家宣布恢復接種作業。西班牙仍在評估，可能恢復施打。

阿斯特捷利康疫苗出現血栓副作用案例，導致本周至少 13 個歐洲國家暫停施打，並促使 EMA 展開調查。EMA 周四表示，安全委員會審查證實該公司疫苗安全且有效，接種的好處勝過潛在風險，儘管目前仍無法完全排除疫苗和血栓之間的關聯，將繼續調查。

世界衛生組織 (WHO) 本周也呼籲各國繼續施打阿斯特捷利康疫苗。

目前歐洲疫苗施打速度遠遠落後英國和美國。美國食品藥物管理局 (FDA) 尚未批准阿斯特捷利康疫苗，正等待試驗結果。

美國政府並於周四宣布，將向墨西哥和加拿大發送 400 萬劑阿斯特捷利康疫苗。