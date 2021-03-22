全台新冠疫苗正式開打 蘇揆偕陳時中帶頭接種

全台 57 家醫院今 (22) 日正式開放施打 AstraZeneca 新冠疫苗，行政院長蘇貞昌上午偕衛福部長陳時中前往台大醫院，率先接種疫苗，成為第一位接種的首長，希望讓國民安心，蘇揆預計 8-12 周內將再施打第二劑。

蘇貞昌與陳時中上午赴台大醫院接種新冠疫苗，相較美國總統拜登接種時有電視台全程直播，兩人選擇閉門施打，蘇貞昌在觀察室休息等待 30 分鐘後表示，狀況良好，沒有不舒服的感覺，也沒有發燒等副作用，希望外界看到他的狀況可以安心。

蘇貞昌指出，政府進口的疫苗，一定經過安全檢查，保護第一線醫護人員的健康；未來政府會積極在國內研發，同時爭取購買進口疫苗。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，蘇揆預計 8 到 12 周內，會再打第二針。陳時中也強調，打完疫苗很安心，首波 AZ 疫苗效期至 6 月 15 日止，一定會在期限內用完，自己則預計在 5 月中旬施打第 2 劑。

媒體問及，相較他國多為元首率先施打，為何總統蔡英文未接種？陳時中說明，因蘇揆經常需要開會，且有表達意願站出來，因此先安排施打疫苗，至於總統，需先檢視是否有特殊行程，並經醫療團隊評估決定，同時也希望國產疫苗能夠研發成功，考量讓總統接種國產疫苗。

對於 AZ 疫苗引起血栓疑慮，指揮中心日前表示，現在沒有明確的科學證據顯示兩者的相關性，但也無法完全排除疫苗可能與非常罕見的瀰漫性血管性凝固 (DIC) 合併血小板低下之不良事件有關，因此建議民眾接種前應與醫師討論評估相關風險後再接種。此外，服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓的危險因子，建議現階段暫緩接種。