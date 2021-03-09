〈房產〉全台六都房地合一繳稅王 去年台中登上寶座貢獻翻倍

依據財政部資料，以不動產交易增值核課的房地合一稅收大增，去年全台個人房地合一稅收共 119.1 億元、年增 97%，六都中貢獻最多為台中市，總計 27.1 億元、年增幅 1.65 倍，大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，去年市場資金動能強、房貸利率低，推動交易價量齊揚，且近幾年低點入手的賣方，轉手多能有增值空間，推升交易稅額。

2020 年全台六都個人房地合一稅，有四都增幅逾倍，分別為台中市 1.65 倍、桃園市 1.13 倍、高雄市 1.09 倍、台北市 1.02 倍，個人稅收金額最高為台中市 27.1 億，第二名高雄以 20.3 億元位居稅收榜眼，綜觀六都去年個人房地合一稅都在 11 億元以上。而營利事業房地合一稅增幅最高也在台中市，年增幅高達 2 倍，不過稅收金額最高是台北市，去年共 10.8 億元，年增幅也高達 96%。

郎美囡表示，去年市場游資充沛，且房貸利率一路探低，不僅自用買盤購屋意願提升，投資置產也大舉進入房市，買方對價格的接受度提高，各地交易百花齊放，台中市擁三多，不僅人多、話題多且重劃區也多，交易量大幅增加，對稅收挹注最多，而高雄市近年輕軌、鐵路地下化等建設議題帶動，許多區域房價從 1 字頭挺進 2 字頭，吸引買盤進駐。至於境內法人的房地交易併入營利事業所得稅，最高稅率約 20%，跟個人持有 1 年內 45%、2 年內 35% 相比，稅率低許多，短期持有出售的稅收會有明顯差異。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房市交易熱絡觸動政府敏感神經，近期不斷有稅制改革來抑制炒房的聲音，目前雖仍在研擬階段，不過拉長年限，以及重整境內法人的稅率結構，朝野間頗具共識，對於持有人而言，未來以投資角度購屋，務必提前規劃，慎重考量移轉與持有成本，避免影響獲利。