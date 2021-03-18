【瑞銀投信】Anue專欄三 ： 基金公司如何植入ESG標準？原來瑞銀這樣做

瑞銀 (盧森堡) 多元關鍵趨勢基金 (美元) 基金產品經理 張婉珍

新冠肺炎疫情為全球社會與經濟帶來巨大創傷，也讓人類了解永續發展和氣候變遷的重要性，並凸顯一個事實：當國家和企業只著重在短期利益，而未就長期發展進行規劃時，將會為人類帶來重大災難。因此以歐洲為首的多數國家正積極推出和 ESG、永續和氣候變遷相關政策，繼而帶動 ESG 投資蓬勃發展，ESG / 永續相關基金規模在 2020 年便快速增長（圖一）。

我們曾在其他文章中解釋過，瑞銀資產管理將 ESG 投資分為四個階段：排除法、ESG 整合、聚焦永續性與影響力投資等。排除法是當前採用性最高的投資方式；至於 ESG 整合，則是現在國內外各大資產管理業者快速發展的階段。

目前瑞銀資產管理所管理的主動式基金，皆已將重要 ESG 因子整合到分析研究與選股的流程中，提供給投資經理人使用，有效改善整體投資組合的報酬／風險。如今，瑞銀資產管理在聚焦永續，以及影響力投資這部分，也正快速推展中。

以瑞銀 (盧森堡) 多元關鍵趨勢基金 (美元) 基金為例，就是第三階段的? 聚焦永續? 之基金商品。首先，該基金是聚焦三大不可逆的超級趨勢：人口成長、都市化與人口老化等，並由此三大超級趨勢中，由此再進一步挖掘多達 20 項長期投資主題，包括最受矚目的食品創新、自動化機器人以及能源效率等主題。

在確定永續的主題後，接著在財務分析流程中，投資團隊選股便經過層層精挑細選，除了基本面分析外，還需分析確立該企業的產業結構擁有長期成長的趨勢，接著進行五年的獲利預估模型，進而再做股票估值評分。

除了進行財務分析、確保企業獲利能力要好外，投資團隊同時也針對投資標的之公司治理、社會責任和環境保護（ESG）等面向進行評分。在評估過程中，團隊對企業考量的 ESG 面向，包括企業獲利是否有配發股利、大小股東權益是否兼顧，營運是否永續、董事會是否夠公正，同時還考量公司的環境保護政策、公司勞資關係、供應鏈管理等社會責任，和董事會薪資結構等公司治理議題。 (圖二)

瑞銀 ESG 風險儀表板，有效評估企業 ESG 風險

此外，在 ESG 因子評估的作法中，瑞銀資產管理還開發一套 ESG 風險儀表板，這含括四大評估面向，包括：ESG 共識分數、ESG 絕對風險、治理風險和爭議等面向，藉此給予企業 ESG 的風險訊號和評分標準。

其實，不論是瑞銀的股票或債券等投資團隊，經理人和分析師們都會進行：1) 評估及報告：評估及報告 ESG 對公司或投資組合績效的影響；2) 盡責管理 (Stewardship)：主動積極與公司互動以討論重要 ESG 議題，目的就是將 ESG 的重要因子全都植入到選股、選債的流程中。

隨著 ESG 投資變成當前主流商品，繼而也吸引越來越多投資人目光，慢慢會發現，原來選擇永續型商品投資的同時，不表示要在股價表現上做出妥協。以食品創新為例，隨著人口成長、城鎮化、改變飲食習慣，及環境變遷，預期到 2050 年對食物的需求成長將高達 6 成。

據國際糧農組織估計，糧食生產佔土地近 40%，使用所有淡水資源的 70%，並造成 55% 的水土流失，人類成為土地變化、生物多樣性喪失和溫室氣體排放的主要影響來源，如何提高對土地的有效利用，降低對環境衝擊已是當務之急。因此，一場食品的創新與革命正在進行，而企業也必須隨著時代變化，快速的與時俱進。

就以美國愛科（AGCO）公司為例，作為全球第三大的農業機械設計、製造的領導品牌，愛科在 2020 年宣布重塑企業願景，把為農民帶來的永續高科技解決方案的承諾作為企業的新重點，為全球農業生產者提供永續高科技解決方案，協助農業進行持續發展，繼而對環境保護發揮一份心力。正因為持續創新的企業亦能掌握新的市場趨勢，因此帶動企業的獲利明顯增長，這同時是食品創新所帶來的新投資價值之例證。

(本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議)

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