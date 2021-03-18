前Fed顧問：聯準會對通膨預期過於「樂觀」 年底起碼2.5%以上

曾在葉倫執掌聯準會期間擔任特別顧問的 Andrew Levin 周三 (17 日) 表示，聯準會的通膨預期過於「樂觀」， 2021 年底通膨率很可能上看 2.5%，甚至達到 2.75% 。

Levin 於聯準會會議登場前表示 ：「事實上，6 個月的個人消費支出（PCE） 核心通膨年增率已超過 2%，因此聯準會對全年通膨預估為 2.2% 有點過於樂觀。」

Levin 認為，如果通膨率繼續上升，核心通膨率有可能會達到 2.5%，甚至是 2.75% 的水準。因此聯準會需要更明確的政策溝通，若經濟繼續復甦應該容忍多高的通膨，並在經濟放緩時有應急計畫。他目前為達特茅斯學院經濟學教授。

Levin 的言論可能會引起市場進一步焦慮，據美銀 (BofA) 本周的基金經理人意見調查顯示，有近 4 成的對沖基金經理現在認為通膨是股市面臨最大的「尾部風險」。

聯準會周三宣布將目標利率維持在接近零的水準，並重申購債的承諾，據最新釋出的利率點陣圖顯示，18 位美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 成員中有 7 位官員認為，2023 年 Fed 至少升息一次。去年 12 月，僅 5 位官員預測 2023 年底前升息。

此外，2021 年美國 GDP 將增長 6.5%，失業率將降至 4.5%，而通膨率將達到 2.2%。三個月前聯準會預估今年底失業率為 5%，而通膨率要到 2023 年才會達到 2%。