英特爾該緊張？AMD EPYC「Milan」處理器登場 首採Zen 3架構

週一 (15 日) AMD 發表伺服器 EPYC 系列產品更新，推出 EPYC 7003 系列代號「Milan」的處理器，這是 AMD 首款 Zen 3 架構的伺服器處理器，採用台積電 7 奈米製程，提供自最低 8 核心到最高 64 核心廣泛的產品。

AMD 週一推出第三代 EPYC 伺服器處理器 EPYC 7003 系列，首次換上 Zen 3 架構，採用台積電 7 奈米製程，售價落在 2468 美元至 7890 美元區間，號稱比英特爾目前最佳伺服器處理器速度還要快。

英特爾未來幾週即將推出 10 奈米產品 Ice Lake-SP，性能與 AMD 的 Milan 處理器相當，外界預料，兩家公司屆時市佔競賽將愈趨白熱化。

AMD 表示，第三代 EPYC 系列處理器仍具有一些優勢，比如每個晶片上有更多的運算核，這使得晶片可以同時處理更多的軟體應用程式。

AMD 伺服器業務部門的高級副總裁兼總經理 Dan McNamara 號稱：「第三代 CPU 是一款非常有價值的產品，在資料中心的 CPU 領域處於領先地位。如果我們繼續這樣的執行節奏，我們認為我們將保持競爭力。」

AMD (AMD-US) 週一收漲 1.79% 至每股 82.50 美元。對手英特爾 (INTC-US) 上漲 1.41% 至每股 63.79 美元。