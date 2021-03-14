疫苗接種點燃復甦希望 Q2投資掌握3R原則

美債殖利率彈升讓風險性資產面臨拉回壓力，進一步看盤面走勢可發現，資金有抽腿科技股改抱能源、金融股，富蘭克林證券投顧指出，在基本面無虞情況下，面臨資金換手可用 3R 投資策略因應，趁股價拉回時逢低介入。

所謂的 3R 是指掌握通貨再膨脹題材 (Reflation)、以平衡型基金防禦利率走揚並降低股市波動風險 (Reduce volatility)，以及逢震盪加碼趨勢變革題 (Revolution)。

富蘭克林證券投顧表示，在低基期效應、疫苗施打效應拉抬下，各國經濟活動陸續解封、加上美國 1.9 兆美元財政刺激政策助攻，推升第 2 季全球景氣、企業獲利及通膨將迎來強勁反彈。

不過，如果扣除一次性因素，來自終端需求與勞動力缺口引發的通膨壓力尚屬溫和，且聯準會也多次表示就業與經濟要出現進一步實質進展仍需一段時間，預期暫時性通膨上揚並不會改變主要央行的寬鬆政策，景氣基本面的回升將抵銷通膨及利率走揚的擔憂，風險性資產漲多修正無礙中長線多頭格局。

富蘭克林證券投顧認為，面對景氣換檔、通膨回溫及利率看升的投資環境，股優於債的趨勢不變，但全球金融市場波動加大將成常態，且資金在不同產業與區域間輪動速度加快。

但為避免追高殺低，建議第 2 季採取「3R」多元布局策略，包括掌握通貨再膨脹題材 (Reflation)、以平衡型基金防禦利率走揚並降低股市波動風險 (Reduce volatility)，以及逢震盪加碼趨勢變革題材 (Revolution)。

在投資標的部分，相對看好美國及新興市場平衡型基金為核心，留意天然資源、生技、科技等產業型股票基金的操作機會，多元網羅後疫情時代的投資契機。

其中，生技部分，富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅指出，疫苗施打並不意謂生技醫療產業的投資行情將隨著疫情緩解而結束，疫情讓各國體認到生技醫療產業的重要性，唯有透過公私部門合作並持續重視生技醫療產業研發創新方能應對下一次潛在危機。