小米獲美法院力挺！國防部黑名單禁令遭中止

小米因遭美國列入國防黑名單並被禁止美國資金進入的命令預定下週生效，不過華盛頓聯邦地方法院周五暫時中止此禁令，讓小米趕在投資禁令生效前取得暫時勝利。

去年 11 月，前美國總統川普簽署一項行政命令，禁止美國人投資由軍方擁有或控制的中國公司，以向北京當局施加壓力，迫使中方修正美方所謂不公平的貿易行為，並讓小米面臨遭美國證交所下市與全球基準指數中除名的風險。

但週五的判決排除了這些擔憂。美國地院法官 Rudolph Contreras 週五 (12 日) 暫時中止國防部禁令，他表示，「法院有點質疑這其中是否真的涉及重大國家安全利益。」

Contreras 認同小米在訴訟中主張「該行徑任意且反覆無常，剝奪了公司正當程序的權利」的說法。隨著訴訟繼續進行，小米可能獲勝扭轉該禁令，因此先發布初步強制令，避免小米遭受「無可彌補的傷害」。

小米已在 1 月 29 日控告國防部、財政部和兩部會的首長，主張小米不屬於中國政府或人民解放軍，也不受任何中國防機構控制。

小米表示，公司計劃繼續要求法院宣布，國防部貼上小米與軍方關係匪淺的標籤是違法行為，必須永久地刪除此名號。

小米是全球第三大智慧手機廠，根據 IDC 數據，小米第三季智慧手機銷售量超越蘋果 (AAPL-US)。