美方禁令 小米被剔除多個指數成份股 股價重挫逾3%

由於小米 (1810-HK) 等多家企業之前被美國列入「中國軍方擁有或控制企業名單」，因此小米將面臨被剔除多個指數成份股的利空。富時羅素、標準普爾道瓊指數 (S&P Dow Jones) 紛紛宣布將分別在 3 月 12 日與 3 月 15 日從相關指數中剔除小米。受到利空消息影響小米股價周一 (8 日) 重挫逾 3%。

資料來源: 新浪財經, 小米股價日線走勢

標準普爾道瓊指數公布，因美國財政部外國資產管制局至今未就「非特別認定國民中共軍方公司名單」中的企業有更進一步的消息，因此在 3 月 15 日開盤前，將從指數中剔除小米、中微公司及籮筐技術。

另外，標準普爾道瓊指數也剔除小米、中國商用飛機及中國航空集團的固定收益證券。

富時羅素則是表示會在 3 月 12 日起，從全球指數指標中剔除小米。至於另一大國際指數公司 MSCI 則沒有公布最新相關計劃。

美國國防部之前宣布，將 9 家中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，當中就有小米。不過小米隨後表示，一直堅持合法經營，並遵守營運當地的相關法律，其服務和產品皆用於民用或商用。

小米指出，其並非中國軍方擁有、控制或關係人，亦非美國 NDAA 法律下定義的中國軍方公司，將會採取適當的措施保護公司和股東的權益。

但美國方面制裁也是其來有自，《華爾街日報》之前報導指出，小米創辦人雷軍曾受到中國政府的表揚。2019 年中國工信部等中國政府部門聯合授予雷軍是「優秀中國特色社會主義事業建設者」的稱號。這個獎項主要針對小米在 5G 和 AI 等技術領域有龐大的投資計劃。