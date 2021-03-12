法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

乾淨能源市場出現較大反彈

乾淨能源市場自 2 月中旬起出現連續性下跌現象，其主因來自於長天期債券殖利率快速上升之影響，3/9 本基金之經理人於電話會議時曾提及，3/9-11 美國財政部將分別進行 3、10、30 年期債券標售，當時經理人表示若該批債券可成功標售，則長天期債券殖利率有機會被引導下行。而 3/9 之 3 年期債券拍賣投標倍數為 2.69 倍，3/10 之 10 年期債券拍賣投標倍數為 2.38 倍，顯見市場資金對於債券需求相當高，近兩日美國 10 年期債券殖利率也由高點約 1.60% 下降至 1.5178%(圖一)，今日 (3/11) 將進行 30 年期債券拍賣，我們估計其需求也將相對強勁。而乾淨能源相關類股於近兩日也出現較明顯漲勢，市場上較關注的 iShares Clean Energy ETF (ICLN)於 3/9 大漲 8.35%。

圖一 : 美國 10 年期債券殖利率走勢

資料來源 : Bloomberg，2021/03/11

乾淨能源產業前景依然看好

我們認為乾淨能源產業前景仍十分正向，最主要原因還是在於全球政府於政策面相當支持，近期的修正已使乾淨能源相關企業之評價出現相對吸引人的水準。除此之外，下列幾項環境面、政策面因素更加速乾淨能源產業供不應求:

接下來乾淨能源相關政策配套即將於國會通過； 太陽能、風力、電池儲存、及燃料電池等項目將有長期的稅務優惠； 電動車相關基礎建設、碳捕捉及封存技術、及其他創新科技的支持； 考慮到國家電網的可靠性 (例如，美國德州因急凍氣候而造成大規模停電、加州因森林野火及極端熱浪而停電、東北部因嚴重颶風侵襲導致電力短缺)，企業及家戶消費者對乾淨能源及電池儲存的興趣將大幅提高，這是導因於人們希望可以提高對其電力使用的可靠性。

3/9 美國氣候變遷大使 John Kerry 也在歐盟布魯塞爾總部發表演說，表示美國將與全球國家共同合作應對氣候變遷問題，而在歐盟的聯合聲明中，美國和歐盟保證將強化彼此間的合作關係，並與全球所有國家共同努力面對氣候問題。過去歐盟已經對於區域碳排放設下嚴格目標，27 個成員國在去年 12 月份已經全部同意將其溫室氣體排放總量，至 2030 年前需至少降低自 1955 年水準的 55%；而美國預計將於 4 月份宣佈其對氣候變遷及碳排放的承諾 (拜登將於 4/22 地球日召開全球氣候峰會)。我們可以發現歐洲碳權價格近日來也不斷向上漲升，截至 3/10 止已來到 41.54 歐元，創下歷史新高價位 (圖二)。

圖二 : 國際碳權價格創下歷史新高

資料來源 : Bloomberg，2021/03/11

近期的修正已來到相對極端值

2 月中旬以來的修正使多數投資人為之驚恐，但在全球股市快速下跌後，卻也出現的另一波投資契機。根據歐洲投資部位統計，目前乾淨能源股票多空比已由 1 月中旬的 5.3 下降至 2.6(圖三) (歐盟 600 指數多空比為 2.3)，該數值已來到近期以來相對低位，我們認為當前動能要進一步下行的空間已相對有限。

圖三 : 歐洲乾淨能源股票多空比已降至相對低點

資料來源 : Goldman Sachs，2021/03

此外，以相對價值的角度觀察，目前乾淨能源表現與美國 10 年債殖利率的相對關係也來到統計學中的極端水準。下圖四我們先比較 iShares 乾淨能源指數與 MSC 世界指數之表現，可發現自今年起，當美債殖利率快速上揚前，乾淨能源便已開始出現漲多修正之現象，而在殖利率快速上揚階段，乾淨能源修正速度也隨之加快。

但若將乾淨能源相對表現對美國 10 年債殖利率進行第二次比較，便可發現過去一年來兩者相對位階已來到常態分佈兩倍標準差以下，就統計學觀點而言，此位階已達到相對極端值，要再進一步下行的機率大幅降低，反之上升機率則大幅增加，因此就相對位階這一觀點而言，目前乾淨能源指數已來到具有投資吸引力的位階，建議投資人在此時仍應該分批加碼布局乾淨能源相關部位。

圖四 : 乾淨能源相對於美債殖利率已達兩倍標準差位置

資料來源 : Bloomberg，2021/03/11

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