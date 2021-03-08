SK海力士開始量產18GB LPDDR5 首批供貨華碩ROG5

南韓第二大晶片廠商 SK 海力士 (000660-KR) 週一 (8 日) 宣布，已開始生產業界容量最大的行動裝置用 DRAM，為 18GB 的 LPDDR5，首批產品供應給華碩 (2357-TW)、搭載於電競手機 ROG5 上。

SK 海力士提到，最新的記憶體晶片可適用於高階智慧型手機，支援高階析度的遊戲及影片，該項產品未來將擴展應用，其中包含了 AI 人工智慧產品領域。

SK 海力士指出，伴隨著記憶體容量增加、臨時存取的空間更大，與從前 16GB 產品相比，將更可提升處理速度和畫面質量。

新型 LPDDR5 的處理速度可達 6400 Mb/s，較目前智慧型手機所使用的 DRAM 快了 20% 左右。可在每秒傳輸 10 部容量 5GB 的 FHD 影片。

根據 Omdia 指出，目前 LPDDR5 的需求量，在整體行動裝置市場約占 10% 左右，預估到 2023 年的時候，將增長到 50% 以上。

2020 年 Q4 時，SK 海力士是全球第二大 DRAM 製造商，全球市占率達 29.5%、獲利 52 億美元，排名僅次三星電子 (005930-KR)，依據集邦科技 (TrendForce) 統計，三星電子在全球 DRAM 市場的市占率高達 42.1%。