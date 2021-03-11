NEC、川崎重工加入日本新一代戰機研發團隊

《日本經濟新聞》10 日 (週三) 報導，由日本三菱重工 (7011-JP) 所主導的新一代戰機專案，據悉研發陣容新增 NEC(6701-JP) 與川崎重工 (7012-JP) ，目前也正與美國洛克希德馬汀 (LMT-US) 提供的技術援助持續溝通。

截至目前，參與日本新一代戰機研發的當地企業增至八家。除了負責統籌的三菱重工之外，IHI(7013-JP) 負責發動機、速霸陸 (7270-JP) 與川崎重工負責飛機機身、三菱電機 (6503-JP) 負責電戰設備。另外，東芝 (6502-JP)、富士通 (6702-JP) 以及 NEC 則是負責包含雷達在內的電子設備。

日本航空自衛隊的 F2 戰機預計在 2035 年前後退役，空缺也將由全新戰機遞補。日本從事國防產業的主要企業共聚一堂，響應日本政府在「中期防衛力整備計畫」目標，在日本主導下盡早著手研發。

透過如此作法，日本各家企業可提升技術力；以中長期的角度來看，可讓人才與技術得以延續。

目前三菱重工位在日本愛知縣的小牧南工廠內，已分別設有飛行操控、發動機以及軟體等的設計室。來自各家企業的工程師累計超過 200 名，之後將增加到 500 人左右。

日本防衛省在 2020 年 12 月宣布，新一代戰機研發將得到洛克希德馬汀的技術支援。日、美兩國政府正進行調整，預計在 2021 年底前簽約。這項合作案也可望加深日美之間的同盟關係。

此外，日本政府也在摸索與手上握有戰機研發計畫的英國，於特定領域攜手合作的可能性，雙方打算在發動機及雷達方面合作。英國勞斯萊斯 (RR-UK) 與 BAE Systems(BA-UK) 也都表達興趣。目標降低研發及生產成本。