三星推出無DRAM設計NVMe SSD 980

南韓三星電子 (005930-KR) 這家全球最大的記憶體製造廠，週三 (10 日) 推出該公司首款全新無 DRAM 的消費級 SSD 固態硬碟、NVMe M.2 規格的｢Samsung SSD 980｣。

三星表示在採用無 DRAM 設計的 SSD 產品當中，全新 980 NVMe SSD 可提供最高水準性能，容量有 250GB、500GB 以及 1TB 三種選擇，將於全球 40 個國家推出。250GB 容量售價 49.99 美元、500GB 容量售價 69.99 美元、1TB 容量售價 129.99 美元。

三星電子品牌儲存產品事業部副總裁 Lee Kyu-Young 表示，980 提供出色的速度、功率效率及可靠性，非常適合日常的電腦使用者、遊戲玩家，以及內容創作者。

一般而言，若採無 DRAM 設計，通常會導致資料傳輸速度下滑。不過三星表示新產品利用主機記憶體緩衝技術，讓 980 與電腦上的 DRAM 直接連結，不僅克服速度上的缺點，還能降低成本。

980 採用 DRAM-less 控制器、規格 PCIe Gen 3.0 x4，以及第六代 136 層堆疊的 V-NAND 3bit MLC (TCL)。效能表現方面，循序讀寫可達 3500 MB/s、3000 MB/s，隨機讀寫可達 500000 IOPS、480000 IOPS (QD32 Thread16)。

透過升級後的 Intelligent TurboWrite 2.0 技術，可擴大緩衝區來提升效能。並具有動態的熱保護技術，可強化穩定性。三星表示 980 的功率效率較從前 970 EVO 最高提升 56%。