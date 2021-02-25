旺季到+產能受限 伺服器DRAM Q2合約價漲幅估10-15%

研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處指出，第二季為傳統伺服器出貨旺季，在產能受限下，估 server DRAM 合約價將進一步成長 10-15%，不排除部分交易漲幅可達 2 成。

TrendForce 指出，去年第三季至今，server DRAM 產能比重已降至 3 成左右，除為平衡產品線供需失衡，也是為調整各產品線 DRAM ASP。

此外，今年第一季消費性終端產品需求動能未見趨緩，原廠仍延續去年產能規劃，但第二季為傳統 server 整機出貨旺季，預期 server DRAM 需求將於第二季逐漸走強，原廠在 server DRAM 報價將積極，預估第二季合約價將從原先上漲 8-13%，調升為 10-15%，不排除部分交易漲幅可達 2 成。

觀察市場需求，記憶體價格去年底落底後，買方庫存壓力與供過於求市況已逐漸回穩；隨著價格逼近歷史低點，買方採購意願也轉積極；而疫情衍生的新生活模式帶動下，資料中心需求今年第一季後將陸續增溫，需求力道將延續至下半年。

不過，從供給面來看，今年 DRAM 原廠在擴廠計畫上相對保守，普遍無新產能計畫，產能規劃均以獲利為優先考量。

整體而言，TrendForce 認為第一季平均合約價將季增約 8%，且預期第一季將出現 3-4% 的月均漲幅，server DRAM 需求估將持續暢旺至第三季，預期今年 server DRAM 合約價累積漲幅可望達 4 成以上。