拜登同意限縮 1400 美元紓困金發放門檻

週三 (3 日) 多家外媒報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 支持一項「限縮 1400 美元紓困金發放門檻」的計畫，這是做為 1.9 兆美元紓困方案的一環。

美國拜登政府計劃為符合條件的個人及家庭發放 1400 美元的現金支票，亦將設下排富條款。消息人士透露，拜登同意降低第三輪紓困支票上限的計畫，目前請領資格的範圍已縮小，確保幫助最需要緊急資金的美國個人與家庭。

個人年收入達 75,000 美元後，1400 美元紓困支票發放的金額將逐步遞減，超過 80,000 美元將不再有資格獲得支票，此前請領上限為 100,000 美元。

家庭年收入達 112,500 美元後，支票發放金額將逐步遞減，超過 120,000 美元將不再有資格獲得支票，此前請領上限為 150,000 美元；

夫妻年收入達到 150,000 美元後，支票發放金額將逐步遞減，超過 160,000 美元將不再有資格獲得支票，此前請領上限為 200,000 美元。

溫和派的參議院民主黨員呼籲限制付款範圍，以期望在未來幾天通過這項刺激計劃。截稿前，白宮未對此消息做出評論。

參議院將對新刺激法案的通過進行第一輪表決，在長達 20 個小時的辯論之後，參議員們將就該計劃修正法案進行馬拉松式投票。

參議院多數黨領袖霍耶 (Steny Hoyer) 預測，參院會在本週五或週六以前通過該計畫。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 透露，拜登總統對談判現況感到滿意。民主黨有意力拼下週通過 1.9 兆美元新刺激計畫，並移交拜登簽署完成立法。