GameStop又漲瘋了！積極轉型拋棄實體店

Reddit 散戶瘋狂追捧的 GameStop 3 月 8 日宣布成立戰略委員會，有意拋棄實體店，轉向電商平台經營。

週一 (8 日) 美股盤中時段，GameStop (GME-US) 一度漲逾 43%，來到最到單日高點每股 210.87 美元，今年股價已上漲超過 720%。

GameStop 原本是一家傳統賣電腦遊戲的連鎖店，今年初 Reddit 散戶創造了「散戶割機構韭菜」的史詩級大軋空，引起市場動盪，年初 GameStop 股價還不到每股 20 美元，卻在一月底狂漲至每股 480 美元以上。

Chewy 聯合創始人 Ryan Cohen 在 1 月初加入了 GameStop 董事會，提高了該公司數位轉型的樂觀預期。

為了加快轉型腳步，GameStop 董事 Ryan Cohen 傳出積極推動企業治理變革，上月底他強行辭退財務長 Jim Bell (Jim Bell 將於 3 月 26 日卸任)。

MicroStrategy (MSTR-US)、Square (SQ-US) 和 Tesla (TSLA-US) 相繼購買比特幣後，CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 推文透露，GameStop 亦有意將比特幣加入資產負債表。