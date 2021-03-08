【街口投信】股市及債市週報

【股市】

受美債殖利率上升影響，美國科技股再度重挫，拖累大盤表現，而與經濟復甦高度關聯的股票為市場提供了一些支撐；因此，上週科技股和非必需消費股領跌，導致 NASDAQ 與費城半導體指數跌幅較大，Dow Jones 指數因成分股較多景氣循環股，因此逆勢上漲。上周股市的疲軟是由 10 年期美國公債殖利率擴大漲幅所帶動，彈幅超過 16bps，帶給科技成長股更大的賣壓。

此外，美國總統拜登表示，美國將擁有足夠量的新冠病毒疫苗，得以在 5 月底之前為每個成年人接種，將比原計劃提前兩個月。街口投信分析因此市場對疫苗的推出更加樂觀，並帶動周期性股票和重啟經濟股票的反彈，成為市場少數擁有買盤的族群；其中則以航空、遊輪、旅遊以及服飾消費為主要上漲族群。

美國在第三支疫苗問世後，加上 Merck 將協助 JNJ 製造疫苗，可望增加產量，加快供應量並提升接種速度。因此總統拜登預計在五月底前，美國所有成年人將可接種疫苗，原本預期須等到七月底才能完成。另外，1.9 兆美元的經濟振興方案參議院已通過後，最快本周二眾議院也將通過，總統拜登則於周末前簽署執行。在疫苗加速接種以及振新方案推波助瀾下，美國經濟復甦得以維持增長動能，消費與景氣循環受惠股將持續成為市場投資人青睞的標的。

【債市】

上週市場持續關注美債走勢，周四聯準會主席 Powell 談話並未如市場預期將加大寬鬆措施以抑制近期利率上揚，且美國週五公布之勞動數據顯示二月份非農就業人口增加 37.9 萬人，經濟數據優於市場預期，加上近期油價持續走高，通膨預期居高不下使美債殖利率維持高度波動。

巴克萊美國高收益債券指數上週下跌 0.15%，由於高收益債券對於美債殖利率走高相對具抵抗性，跌幅明顯低於投資等級債之 0.80%。三月為債券傳統發行旺月，上週總計有約 110 億美元之新高收益債券發行，新券交割壓力配合股市震盪所引發之 ETF 贖回潮，導致債券次級市場賣壓較重。資金流方面，根據 Refinitiv Lipper 資料顯示，截至 3 月 3 日當週，美國高收益債券基金淨流入 60 億美元，反轉前一週資金淨流出態勢。

上周末美國參議院通過 1.9 兆美元疫情紓困方案，眾議院預計於週二針對此法案進行投票表決，由於民主黨在眾院擁過半席位，法案預計將可順利通過；此外，沙烏地阿拉伯石油設施週日遭葉門胡賽組織飛彈攻擊，帶動油價進一步上揚。油價走高配合美國紓困法案通過，將引發美國通膨升溫，街口投信本周仍持續關注美債走勢。

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