【中信投信】台韓逢賣壓 東協現漲潮

近期美國 10 年期公債殖利率成高角度上揚，市場持續震盪，但經濟解封帶來的復甦預期仍激勵新興亞股表現，泰國、印度、菲律賓表現為最亮眼的前三市場，分別繳出 3.2%、2.7%、1.3% 的周漲幅。印度、泰國同時為上周少數外資資金淨流入的經濟體。股市賣壓壟罩下，外資淨流出最高的前三經濟體為台股、南韓、越南，分別遭贖回 27.9 億美元（以下單位皆為美元）、11.2 億、1.3 億。台股、南韓雙雙為今年以來外資賣壓最重的前兩市場，賣超高達 94 億、81.5 億。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近期市場震盪加劇，考量全球經濟成長率將走升至第二季，市場資金面寬鬆，預料修正幅度仍相對有限。另一方面，台灣經濟出現近年少見的強勢增長，部分研究機構認為今年經濟成長率可達到 4% 以上，不僅外銷暢旺，貨幣供給的年增率又大幅提升，加上散戶積極參與，去年第四季台股散戶達到 339 萬人歷史新高，股市成交金額占比逾 6 成；整體來看，台股短期高檔震盪難免，但長期仍具成長機會。

周俊宏分析，過去支撐台股一路走揚的半導體產業，近期在外資賣壓壟罩下，籌碼面呈現散亂，但分析產業基本面，半導體供不應求的情況將延續，整體產業股價仍具想像空間。單以 5G 手機為例，即可一窺半導體未來的需求熱度。假設全球手機數不變，單純由 4G 升級 5G，單一產品對含矽零組件的需求也會提高 2.5 倍，單支手機對 8 吋晶圓的需求在未來三年將出現 20% 的增幅。需求持續上揚，但供給方面不論技術、資本的進入門檻都相當高，投研機構預估未來三年 8 吋晶圓供需吃緊的情況都難有改善，半導體產業股價表現仍值得期待，建議投資人可多加留意整體產業的投資機會。

上週東協主要經濟體表現不俗，根據摩根大通 2 月發布報告，越南銀行股在東協最具投資吸引力，越南各家銀行的增長速度、股東權益報酬率在東協區域是最高的，未來數年整體營利增長空間值得期待。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，2021 年越企預期獲利可望全面回彈，其中以金融、運輸業的貢獻幅度最大。越南銀行業由於信貸增長回升，業績已全面反彈，加上越南市場指標利率降至歷史低點，金融類股估值有望拉升，以及越南經濟復甦力道強勁，金融類股表現極具潛力，建議投資人可定期定額入場佈局。

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