本週操盤筆記：1.9兆美元刺激可望簽署、人大閉幕李克強談話、ECB 3月會議

本週重點國際財經大事包括拜登 1.9 兆美元財政刺激可望簽署、中國人大閉幕，李克強發表談話、歐洲央行 3 月利率會議等，其中市場最為關注拜登 1.9 兆美元財政刺激可望簽署。

本週操盤筆記 (0308-0312)

1. 拜登 1.9 兆美元財政刺激可望簽署：

上週六 (6 日) 美國參議院通過了 1.9 兆美元新一輪財政刺激，目前該法案正送回眾議院，待週二 (9 日) 眾議院再次表決之後，即可以送往總統拜登簽署。

而由於美國先前一輪失業補貼將於 3 月 14 日到期，屆時將有 400 萬美國民眾將失去補貼，故市場普遍預期，新一輪 1.9 兆美元財政刺激將於 3 月 14 日之前出爐。

2. 中國人大閉幕，李克強發表談話：

中國第 13 屆全國人大第四次會議將於週四 (11 日) 閉幕，而中國國務院總理李克強將發表談話，市場預期，李克強將向對外說明 2021 年 GDP 增長目標將如何設定在 6% 以上。

另外，市場亦聚焦李克強有望向外界說明 2021 年中國人行 (PBoC) 的貨幣政策走向，以及與拜登新政府的美中貿易戰動向。

3. 歐洲央行 3 月利率會議：

週四 (11 日) 歐洲央行 (ECB) 將召開 3 月利率會議，市場預期，歐洲央行將維持 3 大利率不變，即再融資利率維持 0.0%、邊際借款利率維持 0.25%、存款利率維持 -0.50% 不變。

另外，市場亦聚焦歐洲央行是否將針對歐元區各國公債殖利率上升狀況作出表態，例如調整 QE 購債結構，或是執行 OT 扭轉操作等貨幣政策，以緩解公債殖利率走揚之市況。

4.OPEC 原油展望報告：

週四 (11 日) OPEC 將公布每月能源展望報告，市場聚焦，OPEC 是否可能在報告內暗示 5 月份繼續維持減產計劃。

先前 OPEC+ 於上週四 (4 日) 開會決議，將延長目前的減產措施至 4 月，一反市場先前預期的可能停止減產、轉為增產，故消息令紐約輕原油 (WTI) 大漲飆破每桶 65 美元大關、布蘭特原油 (Brent) 直逼每桶 70 美元大關。