美債殖利率再度陡升 五年通膨預期站上2008年以來高點

美國公債周三 (3 日) 再度重挫，長天期債券殖利率跳升至本周高點，通膨預期也攀升到 10 多年新高，反映投資人持續押注疫後經濟復甦將加速。

10 年期美債殖利率最多躍升 10.3 個基點至 1.495%，陡峭升勢讓人想起上周四的債市閃崩；債券殖利率走勢和價格相反。

此外，在油價上漲帶動下，被市場視為未來五年通膨預期的重要指標、五年期美債平衡通膨率於周三突破 2.5%，是 2008 年來首見。

周三帶動債券殖利率再度陡升的因素不少，美國總統拜登宣布 5 月底前疫苗產量可望滿足全美成人需求，而且為了推動刺激計畫在參議院過關，據悉拜登願意限縮 1400 美元現金支票的發放門檻。此外，英國表示隨著經濟復甦，將標售更多債券，也加重債市賣壓。

其他引爆債市賣壓的因素還包括，周三湧入一筆大規模的 10 年期公債選擇權交易，公司債供給充沛等。

MCAP 合夥人 Michael Franzese 說，由於財政刺激可望過關、經濟正在重啟，眼前正在上演一場利率快速上升和 Fed 保持市場穩定的角力賽，Fed 或許會嘗試抑制「通貨再膨脹」(reflation) 的動能，讓押注經濟反彈的交易能在央行可控制範圍。

Fed 主席鮑爾美國周四將發表演說，投資人高度關注他是否會透露對殖利率快速上升的疑慮。

近期經濟數據透露一些通膨升溫的跡象，例如根據供給管理協會 (ISM) 的報告，價格指數漲至 2008 年來最高水準，成本壓力升高。

Penn 共同資產管理公司投資長 Mark Heppenstall 說，利率市場行情尚未完全反映美國強勁的經濟成長—也就是 10 年期美債殖利率達到約 1.9%。2020 年 1 月的殖利率大約就落在這個水準，距離疫情引爆金融市場恐慌和美國祭出防疫封鎖還有兩個月的時間。

Heppenstall 說，除了名目和平衡利率上揚，經通膨調整的 10 年期實質殖利率也出現調整，反映市場對 Fed 可能加快利率正常化步伐的預期。

他認為，關於 Fed 何時啟動疫情爆發後首次升息的因素尚未完全反映在市場價格上，美債未來幾周仍有可能面臨進一步的賣壓。

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