BIS：全球債市動盪 可能完全改變金融市場前景

有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行 (BIS)，本周發布最新季度報告，表示過去 1 個月全球債券市場借貸成本急升，可能會完全改變金融市場的前景。

總部位於瑞士的國際清算銀行還表示，最近 GameStop 等股票在散戶炒作之下大幅波動，也加劇了市場的動盪。

上周在經濟復甦的預期之下，美國 10 年期公債殖利率一度攀升至 1.6% 以上，進一步也提高了歐洲、日本的借貸水準。

BIS 貨幣與經濟部主管 Claudio Borio 指出，最近的市場動盪證實，債券殖利率上升和再通膨交易，正在造成金融市場前景完全改觀。人們只是看到了眼前的低利率，而現在他們開始懷疑這種狀況能持續多久。

經濟學家把 2013 年的縮減恐慌 (taper tantrum)，拿來與當前情況相提並論，當時聯準會主席 Ben Bernanke 向國會議員表示，可能會減緩購債速度，隨即引發了債券殖利率急速攀高。

Borio 表示，市場是否會再次長時間失控的關鍵，首先取決於全球經濟成長是否確實加速，也取決於主要央行對公債殖利率上升的反應。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周保證，聯準會不會縮減刺激計畫。歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 也做了類似聲明。美國眾議院剛剛同意了一項新的 1.9 兆美元的經濟刺激計畫。

Borio 強調，各國央行將不得不弄清楚，殖利率上升對央行目標所隱含的意義，並做出相應的回應，以控制通膨及避免金融市場失控。

此外，Borio 也指出，今年股市的暴漲暴跌，是散戶瘋狂參與之下的典型表現。