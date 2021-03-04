〈紐約匯市〉美債殖利率上升、美國經濟復甦展望優於他國 美元攀高 

美元周三 (3 日) 攀高，美債殖利率上揚提供支撐，且投資人看好美國經濟成長相對其他地區會更強勁。歐元疲軟，避險日圓貶至七個月低點。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.14% 至 90.924。

由於美國政府即將推出新的財政刺激，投資人正在押注美國經濟和通膨攀升，不僅如此，有關聯準會 (Fed) 可能比預期更早縮減貨幣刺激的預期也在升溫。

Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joe Manimbo 表示:「市場今天關注的是歐美之間的成長差異，美國正在復甦，而歐洲步履蹣跚。」

歐元兌美元走軟，貶 0.19% 至 1.2068 美元。周三的數據顯示，受防疫封鎖打擊服務業影響，歐元區經濟幾乎篤定將陷入雙底衰退。

美國聯準會 (Fed) 周三發布褐皮書，顯示美國經濟保持溫和復甦，企業對未來幾個月依舊樂觀，房屋需求強勁，但就業市場僅緩慢改善。

ADP 則公布，美國 2 月增加 11.7 萬個民間就業崗位，遜於預期；但 Manimbo 看好周五出爐的數據將顯示 2 月非農就業人口增加。

美國公債殖利率上升，10 年期美債殖利率周三報 1.469%，儘管仍低於上周觸及的 1.614% 一年高點。

芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 說，近期公債殖利率快速上升反映經濟改善。Fed 主席鮑爾周四將演說，投資人好奇他是否會透露對殖利率上升感到不安。

風險胃納收斂，澳幣等風險貨幣走貶。

日圓繼續走低，周三一度貶至 107.15 日圓，是去年 7 月 23 日以來最低。花旗技術分析師表示，如果鮑爾談話過後，美債殖利率保持在相對低的水準，日圓可能回升。

英國政府宣布延長旨在支撐經濟的擴張性預算計畫，英鎊兌美元持平約報 1.3964 美元，兌歐元升值 0.3% 至 0.8632 英鎊。

截至周四 (4 日) 台灣時間約 6:00 價格：