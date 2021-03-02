不只是特斯拉 分析師：今年電動車股價有望再飆升50%

隨著全球電動車熱潮持續，Wedbush 分析師 Daniel Ives 認為，不僅僅是特斯拉 (TSLA-US)，今年電動車的股價都可能會攀升 50%。

Ives 在週一 (1 日) 表示，有鑑於全球綠色浪潮來襲，今年電動汽車的股價可能還會再度成長 40% 至 50%。他認為，電動車就像一片海洋，特斯拉只是其中一艘船，這片海洋足夠大，可以容納更多艘船，而不僅僅是由特斯拉所獨佔。

Ives 對電動車市場表示樂觀，並預計電動車市場規模有望在未來 10 年內成長至 5 兆美元。在 2020 年，據市場研究公司 Fortune Business Insights 的估算，電動車市場價值約為 2500 億美元。

此外，Ives 也看好傳統汽車製造商以及特斯拉等純電動汽車製造商的前景，他認為整體汽車業正在復甦的軌道上，並將迎來價值重估。他也特別點名了通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US)。

據高盛分析師先前的報告顯示，除了電動車市場本身外，下一波的市場高點，也將出現在電池技術市場。

Ives 補充表示 :「 對電動汽車市場而言，這將是過去 20 或 30 年以來最具變革性的成長趨勢之一，而且在未來幾年中，整體產業鏈都將成為贏家。」

據市場研究公司 MarkLines 的報告，在美國汽車市場中，電動車的占比將從 2020 年的 4.9%，於 2030 年大幅上升至 26%。

凱恩能源研究董事 Sam Jaffe 認為，將引起電動車需求的兩個最大因素是歐洲和中國的市場。數據顯示，中國已經是世界上最大的電動車市場，去年該國生產出 100 萬個電動車型。