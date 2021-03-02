〈美股盤前要聞〉美股期貨下滑 Zoom盤前漲逾8%

全球確診人數七日來首次回升。Zoom 盤前上漲逾 8%。美股期貨週二 (2 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.26%，標普 500 期貨跌 0.39%，那斯達克 100 期貨跌 0.43%。

1.WHO 警告全球確診者七日來首增

新冠肺炎疫情未止，世界衛生組織 (WHO) 周一 (1 日) 表示，全球確診人數七日來首次回升，美國新增確診病例上周僅減少 3%，先前大幅下滑的曲線趨於平坦，官員擔心抗疫進展正在減速。

路透分析美國各州郡的資料後發現，美國新增病例在截至 28 日為止的一周減少 5% 至 6.8 萬例，和 2 月第一周和第三周的減少 25% 和 23% 相比，下滑曲線明顯趨於平坦，令專家憂心。

美國疾病管制預防中心 (CDC) 主任 Roche Walensky 說：「我仍對疫情未來走向可能的改變相當擔心，CDC 最新資料依然顯示，近期病例下滑幅度明顯縮小，」一些地方政府取消戴口罩和保持社交距離的限制，特別令人緊張。

過去七天以來，50 州當中有 29 個州過去七日的新增病例攀升，前一周只有七個州攀升。紐約上周的確診病例人數超越任何一州，接著是紐澤西州和南卡羅來納州。

2. 全美 270 家蘋果商店全數開門營業

蘋果 (AAPL-US) 發言人證實，全美 270 家蘋果商店均在週一 (1 日) 開始營業，為蘋果去年春季因應新冠病毒疫情關閉商店以來首次全數開門營運，連最後關閉的德州商店也在週一重啟。

但是，並非全美蘋果商店均完全開放供顧客入內參觀選購，顧客仍須上網確認要前往的商店狀態，部分採來客預約方式，或者提供的服務仍有限。

蘋果去年 3 月 13 日宣布關閉中國境外所有商店，當時本僅預期關閉至 3 月 27 日就可重啟，但爾後疫情顯然無法好轉，只能持續關閉數月之久。

3. 看好疫後保持成長 Zoom 財測亮麗

Zoom(ZM-US) 周一 (1 日) 盤後公布優於預期的財報，並預測本季和全年營收繼續成長，看好疫情過後多數企業將採取部份遠距的混合工作模式，將持續支撐雲端視訊會議的前景。週二盤前上漲逾 8%。

Zoom 第 4 季營收猛增 369% 至 8.825 億美元，優於 Refinitv 分析師預測的 8.118 億美元。淨利從一年前的 1530 萬美元狂飆至 2.604 億美元；經調整每股獲利攀升至 1.22 美元，也勝過分析師預測的 0.79 美元。

Zoom 全年度調整後獲利達到 9.957 億美元，快要接近 10 億美元整數大關，折合每股盈餘為 2.96 美元，符合華爾街預期；營收達到 26.5 億美元，較前一年度增加超過 20 億美元。

4. 記憶晶片價格預期攀升 美光股價漲勢不斷

華爾街分析師認為，越來越多證據顯示 NAND 快閃記憶體和 DRAM 記憶晶片的需求轉強，幫助美光 (MU-US) 股價延續近期的漲勢。

由於供應緊縮與記憶晶片的需求增加，5G 行動手機、雲端運算伺服器、電動車和個人電腦等都需要使用記憶晶片， 推動記憶晶片價格不斷上漲。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 週一重申美光股票的中性評級，但將目標價自 88 美元上調至 100 美元。他預期美光第三財季 (5 月止) 獲利將加速。美光預定 3 月 31 日公布第二財季財報。

5. 華爾街賣方分析師正對美股超樂觀

目前華爾街分析師們對股市的樂觀情緒正在快速上升，已經接近過去曾暗示美股可能過高的水平。

據美國銀行一個衡量看多情緒指標顯示，目前已經接近歷史上對美股不利的水平，美銀分析師 Savita Subramanian 週一 (1 日) 表示，該指標評估賣方分析師 (Sell Side) 所建議股票配置的平均值，目前非常接近觸發賣出信號。

美銀在研報中表示：「該指標上一次接近賣出水平是在 2007 年 6 月，之後我們看到 12 個月報酬率是 -13%。」