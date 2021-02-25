傳特斯拉加州Model 3產線暫時停工 原因不明

彭博引述知情人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 向員工表示，將暫停加州汽車工廠的部分生產作業，但並未說明停產原因。

知情人士稱，負責 Model 3 產線的員工已被告知自 2 月 22 日至 3 月 7 日停產，這段期間，公司將照常支付 2 月 22 日和 23 日的薪資，但 28 日、3 月 1 日至 3 日均不支付，並建議員工在停產期間休假。

上述報導並未說明停產原因。截稿前，特斯拉也未回應評論請求。

目前仍不清楚這次停產對特斯拉產量和收入的損失程度，僅知加州 Fremont 工廠的年產能為 50 萬輛的 Model 3 和 Model Y。

受車用晶片荒所苦，通用汽車 (GM-US)、大眾與福特汽車 (F-US) 等多家汽車大廠紛紛削減生產規模，甚至被迫停工。

特斯拉上月稱該公司可能面臨晶片缺貨的短暫衝擊，正在努力減緩晶片荒對公司營運帶來的影響。儘管如此，該公司仍預計今年全球出貨量增幅將超過 50%。

GLJ Research 創辦人 Gordon Johnson 表示，考慮到特斯拉去年第 4 季庫存過剩，且無法完全售罄產能，該公司認為，比起生產受限，特斯拉所面臨的困境為需求受限。