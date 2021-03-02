IEA：2020年碳排放減少5.8% 今年恐明顯增加

國際能源總署 (IEA) 週二 (2 日) 公布的報告指出，2020 年因能源消耗所導致的二氧化碳排放年減 5.8%，其主要原因在於肺炎疫情所造成的經濟活動停滯。然而 2020 年 12 月份的碳排放量較 2019 年的同月出現增加，國際能源總署也因而提出警告，認為各國在減少碳排放的努力不夠。

依照國際能源總署的說法，2020 年的全球碳排放量報 315 億公噸、年減 20 億公噸，是第二次世界大戰結束後的最大減幅。主因在於疫情造成人與物的移動放緩，運輸工具的碳排放也因而大減。而能源消耗所導致的碳排放，約占整體溫室氣體的 7 成左右。

國際能源總署分析去年每個月的碳排放量後發現，疫情蔓延全球的 2020 年 4 月的碳排放量年減 15%，而在那之後由於經濟活動重啟還有封城 (Lockdown) 規定逐漸緩和的關係，碳排放的減少幅度也隨之縮小，甚至到了 12 月時還出現增加。

國際能源總署在一份聲明當中提出警告，認為當前許多國家的碳排放已經超越疫情前的水準，這也意味著今年的碳排放恐較 2020 年出現明顯增加。

若以地域區分來看，2020 年先進國家的碳排放減少 10%，新興及發展中國家則是減少 4%。其中，歐美國家減少 10% 左右，日本也減少 6.5%。印度、巴西也出現減少，不過中國卻增加了 0.8%、也是主要國家當中的唯一例外。

從類別來看，運輸工具的碳排放在 2020 年減少 14%，人與物的移動放緩使得燃油消耗大幅滑落。另外電力需求也大幅減少，加上再生能源在總發電量的占比，也從原本的 27% 增加到 29%。