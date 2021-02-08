國內首間氣體主題觀光工廠 冷研碳索館在嘉義

由國內二氧化碳及乾冰專業製造廠、供應商冷研科技公司，投資設立的國內首間以乾冰、CO2（二氧化碳）為主題觀光工廠「冷研碳索館」，已於嘉義縣馬稠後產業園區正式營運，為迎接寒假及春節，即日起到 2 月底前，免費入場。

冷研科技有限公司是創立於 2000 年的二氧化碳乾冰專業製造廠及供應商，公司深耕環保節能領域，提供二氧化碳應用解決並成立研發部門，開發對環境友善清洗技術，包含 CO2 超臨界萃取、CO2 snow 及乾冰清洗等設備，並提供等技術支援，將 CO2 推廣應用至全方位生活。

冷研三年前在朴子市與鹿草鄉交界，縣府新開發馬稠後產業園區一期購地 1768 坪，投資 2 億元新建廠房及觀光工廠，公司歷經三代經營，從日據時代就從事工業用二氧化碳，後因食安問題，冷研擴大汽水、啤酒等食品研發生產，觀光工廠以健康、教育、永續經營方向，提供多元、趣味生活與服務。

觀光工廠內附有許多寓教於樂的互動式體驗設備、二氧化碳科學探索小實驗室、乾冰舞台、泡泡樹，更有時下最必備的網美拍照空間，還有許多特色美食、獨家生產麥類飲品，真的是好玩又趣味、好吃又美味，不管是親子旅遊、三五好友、全家共遊都合適。

(圖: 業者提供)

冷研碳索館有氣體及乾冰知識，還有首創乾冰瀑布、泡泡樹等獨特場館設施，提供氣泡水暢飲、定時導覽服務、DIY 課程教學等，地址在馬稠後園區一路 38 號，網址：https://www.co2tour.com/ 或上臉書「冷研碳索館」查詢，服務專線（05）3620606，開館時間：周三至周日上午 9 點半到下午 4 點半，周一、二日休館。

位於嘉義縣馬稠後產業園區，冷研科技公司投資設立的國內首間以乾冰、CO2（二氧化碳）為主題觀光工廠「冷研碳索館」外觀。(圖: 業者提供)

嘉義縣議員林湘亭體驗「冷研碳索館」館內設施。(圖: 翻攝林緗亭議員粉絲專頁)

嘉義縣議員林湘亭體驗「冷研碳索館」獨家乾冰瀑布。(圖: 翻攝林緗亭議員粉絲專頁)

「冷研碳索館」館內獨家特色鋼瓶牆。(圖: 冷研碳索館提供)