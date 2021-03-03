疫情趨緩貨運需求仍強 美最大物流CEO：供不應求將持續至2022年

美國貨運物流承攬巨頭周二 (2 日) 表示，隨著疫情趨緩釋放更多消費需求，全球海陸空的貨運運輸壅塞的狀況很可能會持續到明年，進而使運費持續上漲。

羅賓遜全球物流 (CH Robinson Worldwide)(CHRW-US) 執行長 Bob Biesterfeld 表示，美國國內貨運市場目前極度混亂，全球航空、海運也都受到巨大運輸限制。

Biesterfeld 表示，貨運市場今、明兩年需求將非常強勁，由於陸運運費較一年前提高 35%，今年長途卡車年度合約報價可能出現偏低的兩位數成長。空運運費已比去年同期成長近一倍。

貨運市場需求強勁將為陸海空的運輸業帶來意外的收穫，不過，零售商、製造商和消費者則將因此受到影響。

相較於陸運和空運，海運運費去年漲幅最大，據調機構 Drewry 統計數據顯示，去年由香港運輸至洛杉磯 40 呎貨櫃航運報價幾乎暴增三倍。

由於疫情影響消費者外出消費，去年線上購物比例大幅提升，貨運需求也猛增，海運貨櫃一櫃難求，陸上物流出現卡車與人員短缺的現象，航空業也趁勢提高空運運輸比例。

摩根大通分析師 Brian Ossenbeck 在周一發布的報告中指出，美國海運狀況仍未舒緩，全美最繁忙的洛杉磯港仍以最極限的產能裝卸大量進港貨櫃。

Biesterfeld 表示，目前還沒有能快速解決的對策，海運業者沒有任何閒置的貨輪能隨時待命，以往貿易商僅需在發貨前幾天預訂貨櫃，現在必須提前數周，一些貿易商已轉而選擇空運。

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