美債殖利率飆升成為股災推手？一文看懂兩者關聯性

美國 10 年期公債殖利率衝破 1.5% 關卡，創 1 年多新高，美股因此歷經血腥星期四，科技股遭集體拋售，那指創 4 個月來單日最大跌幅，費半指數更暴跌近 6%，亞股也難逃殺機，台股今 (26) 日崩跌近 500 點，美債殖利率因而成為市場熱門話題，到底為何公債殖利率上升、股市就會下跌？兩者關聯性為何？

為了經濟、財政上的長遠考量，國家都會定期發售債券，美國公債可分為 1 年、2 年、3 年、5 年、7 年、10 年及 30 年期，由於時間越長，未來收益風險也越大，因此，殖利率應該要逐年增加，若是出現短期債券殖利率高於長期的情形，就是所謂的倒掛現象。

當債券殖利率不斷攀升，象徵無風險的投資收益也越來越好，因此，只有少量投資人會購買美國國債，導致債券價格下跌、拉抬收益率，因為這些人認為未來會有更好的投資機會，也就是代表多數人開始看好未來美國經濟表現。

隨著經濟轉佳，通膨預期升溫，一旦通膨上升並維持高檔，美國聯準會 (Fed) 就會開始升息，多數企業借貸成本就會上升，進而影響到上市企業獲利，進而造成股票市場下跌。

而此次美債殖利率攀升，也就意味債券價格下滑，跌幅越深，對投資債券的吸引力就越大，在經濟改善的條件下，部分投資者選擇將資金從股市中取出，再拿去買債券，導致股市重挫。

美債殖利率飆漲，最直接的原因即為拜登政府提出的 1.9 兆美元刺激計畫，其他還有 Fed 持續放水、通膨預期增加、疫苗大規模接種、經濟復甦的預期，加上德州冰風暴干擾原油供給，油價上漲進一步拉抬通膨，都造成美債殖利率攀升。