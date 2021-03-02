注意美債殖利率動向、Fed主席講話及美國非農指標等

美國國債殖利率上漲，股市下跌

【S&P500（CFD）周線圖表】

(資料來源: OANDA)

上週因 Fed 主席鮑爾表示，現在的長期利率上漲是市場對經濟復甦的期待。市場認為鮑威爾主席同意長期利率上漲，導致股市急跌，外匯市場也因受美國國債殖利率上漲的影響，美元維持堅挺走勢。



因美國 10 年債殖利率一時上漲超 1.5% 水準，市場對此警戒加強。這週應該會關注長期利率能否持續上漲，以及股市和外匯市場對此會出現什麼反應。

【美元指數、S&P500、美國 10 年債券殖利率的走勢】

(資料來源: OANDA)

關注 Fed 主席講話、美國非農等美國經濟指標

這週 Fed 主席鮑爾也將發表講話。如與上週一樣，在講話中出現有關長期利率或今後的經濟政策等話題，市場有可能會做出過激反應。



另外這週將發佈美國 ISM 經濟指數，在週末也將發佈非農等重要指標。



無論哪一種數據，如果可以確認到美國經濟在復甦，將成為長期利率上漲的支撐材料。

近 30 天的主要貨幣的強弱

上週的外匯市場因受美國國債利率上漲的影響，美元呈堅挺走勢，另外歐元、英鎊也相對比較強勢。



而澳元相比來說就很明顯的出現疲弱，另外瑞郎和日圓也比較疲弱。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: OANDA)

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場



上週的美國股市上漲受阻，主要股指的近 30 天上漲盡數吐出。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲的股指高開低走，開始還是比較堅挺，但是隨後上漲受阻回落。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



亞洲和大洋洲的股指也是上漲受阻的商品較多。一直維持強勢上漲的中國、台灣也出現大幅下跌，日本股市也出現疲軟走勢。而另一方，新加坡的股指依然維持堅挺走勢。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤的主要產品的走勢相關性來看，USDJPY 和 USDCHF 的相關性很高，但是這 2 種貨幣對與其他產品的相關性又很低。



另外，因為這 2 種貨幣對以外的產品之間的走勢有著很高的相關性，所以可以看出美元直盤中日圓和瑞郎這 2 種貨幣與其他主要貨幣的走勢不同。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)

美元 / 日圓與日圓交叉盤的貨幣對的相關性中，USDJPY 和 EURJPY、CADJPY 等出現相關性很高的走勢，而 USDJPY 與 AUDJPY、CHFJPY 的相關性又很低。



另外，因為日圓和瑞郎在兌美元上有很高的相關性，所以 AUDJPY 和其他日圓交叉盤相比相關性比較高，相比 CHFJPY 和其他日圓交叉盤的相關性比較低。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

(資料來源: OANDA)

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，美元直盤中的 GBPUSD 除了和 AUDUSD 的相關性比較高之外，和日圓交叉盤中的 AUDJPY 的相關性也比較高。



而 USDJPY 因為和股指的相關性比較低，所以並沒有出現股市下跌導致 USDJPY 也下跌的局面。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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