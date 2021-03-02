RAV4電瓶有起火風險 美國NHTSA已展開初步調查

日本媒體週二 (2 日) 報導，TOYOTA(7203-JP) 最暢銷的 SUV「RAV4」由於有發生起火意外的風險，美國國家公路交通安全管理局 (National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA) 已經展開調查。

根據 NHTSA 缺陷調查辦公室 (Office of Defects Investigation，ODI) 的說法，這波調查包含 2013 年到 2018 年之間的型式，數量約 186 萬輛。起因似乎與引擎室裡的 12V 電瓶有關，正極端子與電池固定架之間可能短路，進而產生高溫或起火問題，目前已有 11 件相關報告。

NHTSA 表示，多數報告都與車頭引擎室裡的 12V 電瓶發生高溫或起火有關，也有報告提到車輛在起火之前發生車速下滑甚至熄火的問題，這可能是因為 12V 電瓶的安裝方式不當，或車頭曾經發生碰撞而進行修理。由於相關報告數量過多，才促使 NHTSA 展開調查。

NHTSA 的調查對象是北美款式的 RAV4，年份介於 2013 年到 2018 年，而這些年份的 RAV4 在日本市場並未販售。北美 TOYOTA 表示，該公司會配合 NHTSA 的調查。